HAK-İŞ Başkanı Arslan, 12 ülkenin Batı Şeria kararını desteklediklerini açıkladı - Son Dakika
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HAK-İŞ Başkanı Arslan, 12 ülkenin Batı Şeria kararını desteklediklerini açıkladı

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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, İngiltere, Fransa ve Kanada öncülüğündeki 12 ülkenin Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerle ticareti yasaklama kararını desteklediklerini bildirdi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, İngiltere, Fransa ve Kanada'nın öncülüğünde 12 ülkenin, Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerle ticareti ve iş ilişkilerini yasaklamaya yönelik kararını desteklediklerini bildirdi.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, uluslararası toplumun Filistin için daha somut adım atması gerektiğini belirtti.

Mahmut Arslan, "İşgal altındaki Filistin topraklarında uluslararası hukuka aykırı İsrail yerleşimlerine yönelik ticari kısıtlamalar getirilmesi konusunda Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve İngiltere'den oluşan 12 ülkenin ortaya koyduğu ortak iradeyi önemli ve anlamlı bir adım olarak değerlendiriyor, alınan kararı destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

HAK-İŞ olarak, Filistin halkının topraklarını gasbeden, işgali ve yasa dışı yerleşim politikalarını sistematik biçimde sürdüren siyonist İsrail'e karşı uluslararası toplumun artık kınama ve açıklamaların ötesine geçmesi gerektiğine inandıklarını aktaran Arslan, şunları kaydetti:

"Siyonist işgalci İsrail'in hukuksuzluklarını sürdürmesinin siyasi, diplomatik ve ekonomik bir karşılığı olmalıdır. Atılan bu adımın, Siyonist İsrail'in uluslararası alanda tecrit edilmesine ve işgal politikalarına karşı daha kapsamlı, somut yaptırımların hayata geçirilmesine öncülük etmesini bekliyoruz. Uluslararası toplumu, Gazze'deki soykırımın durdurulması, işgalin sona erdirilmesi ve başkenti Kudüs olan özgür ve bağımsız Filistin Devleti'nin kurulması için daha cesur ve kararlı adımlar atmaya davet ediyoruz. Devletleri, siyonist İsrail'e yönelik etkili ticari ve ekonomik kısıtlamaları derhal hayata geçirmeye, uluslararası hukuku uygulamaya ve Filistin halkının temel haklarını güvence altına almaya davet ediyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel HAK-İŞ Başkanı Arslan, 12 ülkenin Batı Şeria kararını desteklediklerini açıkladı - Son Dakika

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