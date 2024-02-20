HAK-İŞ, Filistin\'e Destek İçin Manisa\'da Buluşuyor

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HAK-İŞ Filistin ve Kudüs'e Destek Sendikal Dayanışma Komitesi Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, 23 Şubat'ta düzenleyecekleri "Filistin'e Özgürlük İçin Manisa'da Buluşuyoruz" temalı toplantıya Manisalıları davet etti.

Hüseyin Tanrıverdi, kentteki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'de 7 Ekim'den bu yana uluslararası hukuku hiçe sayarak Filistinlilere karşı katliam uyguladığını söyledi.

Filistin halkına yönelik ablukanın son bulması gerektiğini belirten Tanrıverdi, "İsrail, 77 yıldır şiddetini arttıran bir şekilde işgale, ablukaya ve katliama devam ediyor. HAK-İŞ olarak Gazze'de İsrail tarafından gerçekleştirilen katliama karşı sesimizi yükseltiyoruz." dedi.

Yunusemre Belediyesi Millet Çarşısı Konferans Salonu'nda, 23 Şubat Cuma günü saat 17.00'de başlayacak "Filistin'e Özgürlük İçin Manisa'da Buluşuyoruz" temalı toplantıya herkesi davet ettiklerini dile getiren Tanrıverdi, "İsrail'in zulmüne ve katliamına 'Dur' demek, Filistinli kardeşlerimizin özgürlüğüne kavuşması için sesimizi Manisa'dan yükseltmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.