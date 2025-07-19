HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümünü kutladı Açıklaması - Son Dakika
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HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümünü kutladı Açıklaması

19.07.2025 12:35
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İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Konfederasyon olarak, KKTC'nin uluslararası alanda tanınması, Ada'daki izolasyonların sona erdirilmesi, Türkiye ile KKTC arasındaki kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi ve Kıbrıs Türk halkının refahı ve huzuru için yürütülen tüm çalışmalara kararlılıkla...

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Konfederasyon olarak, KKTC'nin uluslararası alanda tanınması, Ada'daki izolasyonların sona erdirilmesi, Türkiye ile KKTC arasındaki kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi ve Kıbrıs Türk halkının refahı ve huzuru için yürütülen tüm çalışmalara kararlılıkla destek vermeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümünü ve KKTC'nin Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutladı.

Şehitleri rahmetle, kahraman gazileri de minnet ve şükranla yad ettiğini belirten Arslan, HAK-İŞ olarak, Kıbrıs Türkleri ile dayanışmalarının, geçmişte olduğu gibi bugün de her alanda yükselerek devam edeceğini bildirdi.

Kıbrıs Türk halkının geçmişte büyük bir insanlık dramına maruz kaldığını anımsatan Arslan, Türkiye'nin 20 Temmuz 1974'te garantörlük hakkını kullanarak başlattığı Barış Harekatı'nın, Kıbrıs Türk halkına barış, özgürlük ve güvenlik kazandırdığını, harekatın sadece Kıbrıs'ın değil, bölgenin barış ve istikrarını da teminat altına aldığını vurguladı.

Arslan, KKTC'nin bugün uluslararası arenada hak ettiği yeri almak için güçlü bir irade ortaya koyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, KKTC'nin uluslararası alanda tanınması, Ada'daki izolasyonların sona erdirilmesi, Türkiye ile KKTC arasındaki kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi ve Kıbrıs Türk halkının refahı ve huzuru için yürütülen tüm çalışmalara kararlılıkla destek vermeye devam edeceğiz."

HAK-İŞ olarak ilk yurt dışı temsilciliklerini KKTC'de açarak bu dayanışmayı daha ileriye taşımaktan onur duyduklarını bildiren Arslan, "Bu anlamlı günde, sadece geçmişi anmıyor, geleceğe dair umutlarımızı da yeniden yeşertiyoruz. Birlikte nice barış dolu yıllara yürümek için, el ele, gönül gönüle olmaya devam edeceğimizi güçlü bir şekilde duyuruyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümünü kutladı Açıklaması - Son Dakika

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