HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, KKTC'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı Açıklaması - Son Dakika
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HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, KKTC'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı Açıklaması

İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "KKTC'nin uluslararası alanda tanınırlığının sağlanması, izolasyonların kaldırılması ve tüm dünya devletleri tarafından tanınması konusundaki kararlılığımızı bir kez daha ifade ediyoruz.

15.11.2024 21:48
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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "KKTC'nin uluslararası alanda tanınırlığının sağlanması, izolasyonların kaldırılması ve tüm dünya devletleri tarafından tanınması konusundaki kararlılığımızı bir kez daha ifade ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Arslan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 41. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, büyük bedeller ödeyen Kıbrıs Türklerinin, 15 Kasım 1983'te, Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlüğüyle kendi kaderini tayin hakkını kullanıp, KKTC'yi ilan ettiğini anımsattı.

KKTC'ye yönelik izolasyonların kaldırılması konusundaki çalışmaları desteklediklerini ve önemli adımlar atılacağına inandıklarını belirten Arslan, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanınmalıdır' sözleri ile yeni bir sürecin başladığının farkındayız. Tüm dünyanın KKTC'yi tanımasının önemine bir kez daha vurgu yapıyoruz. HAK-İŞ olarak, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, iki toplum arasındaki dostluğun pekiştirilmesi, KKTC'nin uluslararası alanda tanınırlığının sağlanması, izolasyonların kaldırılması ve tüm dünya devletleri tarafından tanınması konusundaki kararlılığımızı bir kez daha ifade ediyoruz."

HAK-İŞ'in KKTC Kamu-Sen ile ilişkilerine değinen Arslan, "Konfederasyon ile KKTC Kamu-Sen arasındaki ilişki her gün daha da güçlenerek büyüyor. KKTC'de HAK-İŞ'in ilk yurtdışı temsilciliğini açmanın haklı gururunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Arslan, KKTC'nin kuruluşunun 41. yıl dönümünü kutlayarak, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'a ve bağımsızlık için şehit olanlara rahmet diledi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Mahmut Arslan, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, KKTC'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı Açıklaması - Son Dakika

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