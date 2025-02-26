HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Malatya'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
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HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Malatya'da konuştu Açıklaması

İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, DEM'li ve bazı CHP'li belediyelerde HAK-İŞ üyelerinin işten çıkarıldığını belirterek, "DEM'li belediyelerde yaşanan bu kıyımlara karşı konfederasyonumuz ve sendikamız hem ulusal hem de uluslararası alanda büyük bir mücadele başlattı.

26.02.2025 14:16
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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, DEM'li ve bazı CHP'li belediyelerde HAK-İŞ üyelerinin işten çıkarıldığını belirterek, "DEM'li belediyelerde yaşanan bu kıyımlara karşı konfederasyonumuz ve sendikamız hem ulusal hem de uluslararası alanda büyük bir mücadele başlattı. Bu kıyımları uluslararası sendikalar hareketine de ulaştırdık." dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, konfederasyonun Malatya İl Başkanlığında gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilendiğini hatırlatarak, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Devletin ve hükümetin insanları kalıcı konutlarına yerleştirmek için büyük bir çaba sarf ettiğini kaydeden Arslan, bu yılın sonuna kadar büyük ölçüde konteynerlerden kalıcı konutlara geçileceğini ifade etti.

Arslan, konfederasyon olarak bugüne kadar deprem bölgesine yaptıkları yardımların toplamının 275 milyon lira olduğunu söyledi.

31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimlerden sonra el değiştiren bazı belediyelerde, DEM'li ve bir kısım CHP'li belediyelerde HAK-İŞ'e yönelik büyük bir operasyon başlatıldığını ifade eden Arslan, şöyle konuştu:

"Belediye başkanları henüz daha mazbatasını almadan iş yerlerinde üyelerimize yönelik psikolojik baskı, tehdit, şantaj, bir şekilde işten çıkarma, sürgün etme gibi değişik yöntemler uygulayarak sadece Hizmet İş Sendikamızın 60 bin üyesi sendikamızdan istifa ettirildi. Bu istifalar baskıyla ve tehditle, işten çıkarma tehdidiyle gerçekleştirildi. İstifa etmeyen arkadaşlarımız sürgün edildiler büyükşehirlerde. Özellikle yine bazı arkadaşlarımız hiçbir sebep gösterilmeden, haklarında hiçbir soruşturma açılmadan, hiçbir şekilde kendileriyle ilgili bir disiplin süreci başlatılmadan 10 bine yakın arkadaşımız işten atıldı. Başta Van Büyükşehir olmak üzere ilçelerinde, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ilçelerinde, yine Türkiye'nin değişik bölgelerinde, Ağrı Belediyesi ve benzeri pek çok DEM'li belediyede aynı zamanda bazı CHP'li belediyelerde ciddi şekilde üyelerimiz baskı ile karşı karşıya kaldı."

Özellikle DEM'li belediyelerin şehit yakınları, gaziler ve bölgedeki korucuların yakınlarını işten attığını belirten Arslan, şöyle devam etti:

"Hatta PKK'nın elinde dağdan kurtulup, devlete teslim olmuş, daha sonra da haklarındaki soruşturma sona ermiş işçiler de işe alınmıştı, Diyarbakır'da, Van'da onlar da işten atıldılar. Bunlar belediye falan değil, bunlar PKK'nın maalesef illerdeki legal görüntülü yandaşları ve onların parçası. DEM'li belediyelerde yaşanan bu kıyımlara karşı konfederasyonumuz ve sendikamız hem ulusal hem de uluslararası alanda büyük bir mücadele başlattı. Bu kıyımları uluslararası sendikalar hareketine de ulaştırdık. Onların da eleştirileri, onların da Türkiye'deki muhataplarına yazdıkları yazılar var. Biz de yargı sürecini başlattık. Hemen hemen bütün illerdeki işten çıkarılan arkadaşlarımız için işe iade kararları alındı. Fakat bu kararlara hala uymuyorlar. İnşallah kararlar kesinleştikten sonra bu mahkeme kararlarına uymayanlar hakkında da yargı sürecini başlatacağız."

"Terörsüz Türkiye mücadelesini destekliyoruz"

Belediyelerin Kandil'den talimat aldığını ifade eden Arslan, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımız soruyorlar, 'Bizi niye çıkardınız?' Diyorlar ki 'Kandil'in talimatı.' Dolayısıyla bunu DEM olarak görmeyin, bir parti olarak görmeyin, Kandil'in uzantıları bunlar. Onun için bağımsız, gerçekten özgür bir siyasi parti bu akılsızlığı yapmaz. Çünkü hiçbir gerekçe göstermeden insanları işten atıyorlar, bakıyorlar korucu ailesi ise işten atıyorlar, şehit yakını ise işten atıyorlar, gazi ise işten atıyorlar, dağdan kopmuş gelmiş devlete sığınmış, işten atıyorlar. Bu anlayışın bu ülke için büyük bir tehdit olduğunu görüyoruz. O yüzden ülkemizin terörsüz Türkiye mücadelesini destekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki kararlılığı için teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA

Mahmut Arslan, malatya, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Malatya'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

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