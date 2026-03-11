HAK-İŞ'ten Saldırılara Kınama

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, İran ve Lübnan'da sivillerin hedef alınmasına tepki gösterdi.

Arslan, yazılı açıklamasında, Gazze başta olmak üzere İran ve Lübnan'a yönelik saldırılarda sivillerin hedef alındığını belirterek, "Siyonist İsrail ve emperyalist ABD'nin, İran ve Lübnan'da sivilleri hedef alan saldırılarını ve özellikle okullara yönelik gerçekleştirilen bombardımanları en güçlü şekilde kınıyoruz. Çocukların, kadınların ve masum sivillerin hayatını kaybetmesine neden olan bu saldırılar, uluslararası hukukun, insan haklarının ve insanlığın ortak vicdanının açık ihlalidir." ifadelerini kullandı.

Savaşın en ağır yükünü her zaman sivillerin taşıdığına dikkati çeken Arslan, Gazze başta olmak üzere İran ve Lübnan'da bombaların gölgesindeki çocuklar, kadınlar ve yaşlıların, savaşın acı yüzünü her gün yeniden yaşadıklarına işaret etti.

Yıkılan evler, boşalan şehirler, hayatını kaybeden masum insanlar ve geride kalan derin acıların, savaşın insanlık için ne büyük bir felaket olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Arslan, "Özellikle çocukların eğitim gördüğü okulların hedef alınması, savaş hukukunun ve insanlık değerlerinin açıkça çiğnenmesidir. Eğitim kurumlarının, hastanelerin ve sivillerin sığındığı alanların hedef alınması hiçbir şekilde meşru görülemez. Okulların bombalandığı, çocukların hayatını kaybettiği bir vahşet insanlığın ortak vicdanında asla kabul görmez." değerlendirmesinde bulundu.

" Orta Doğu'da yanan ateş, bütün dünyayı sarmaktadır"

Arslan, bölgede giderek tırmanan saldırıların yalnızca Gazze, İran ve Lübnan halklarını değil, tüm Orta Doğu'yu daha büyük bir çatışma ve istikrarsızlık riskiyle karşı karşıya bıraktığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sivillerin yaşam hakkını hiçe sayan bu saldırılar, insanlığa karşı işlenen ağır suçlar olarak tarihe geçmektedir. Orta Doğu'da yanan ateş, tüm insanlığın vicdanını tutuşturmakta, bütün dünyayı sarmaktadır. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası toplumun Gazze, İran ve Lübnan'da yaşanan bu saldırılar karşısında sessiz kalması kabul edilemez. Sivillerin, çocukların ve kadınların hayatını kaybettiği bu saldırılar karşısında suskun kalanlar, tarih ve insanlık vicdanı önünde mutlaka hesap verecektir. Orta Doğu'da kalıcı barış, işgal, saldırı ve güç politikalarıyla değil, demokrasi, adalet, uluslararası hukuk ve egemenlik haklarına saygı temelinde mümkündür."

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, Gazze, İran ve Lübnan başta olmak üzere bölgede sivilleri hedef alan tüm saldırıları en sert şekilde telin ediyor, savaşın ve çatışmaların sona ermesi, bölgede kalıcı barışın sağlanması için uluslararası toplumu ivedilikle açık ve kararlı bir tutum almaya davet ediyoruz. Mazlumların yanında, zalimlerin karşısında durmaya, insan onurunu, adaleti ve barışı savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz."