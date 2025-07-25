Hakan Fidan, AB Üyesi Marta Kos\'u İstanbul\'da Ağırladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos'u İstanbul'da kabul etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, İstanbul'da AB Komisyonu Üyesi Kos ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu, 1 Aralık 2024 tarihinde göreve başlayan Kos'un, Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini teşkil ediyor.