Hakan Fidan Amman'da Dışişleri Toplantısına Katıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kudüs konulu toplantıda Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'ı temsil etti.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amman'da Türkiye-Mısır-Pakistan- Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün ev sahipliğinde düzenlenen Kudüs konulu Bakanlar toplantısına katılmak üzere bulunduğu Amman'da, Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
Kaynak: ANKA
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