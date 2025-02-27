Hakan Fidan, Cibril Rajub'u Kabul Etti

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fetih Genel Sekreteri Cibril Rajub'u Ankara'da kabul etti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fetih Genel Sekreteri Cibril Rajub'u Ankara'da kabul etti.

Fidan, görüşmede, "tüm Filistinli grupların vakit kaybetmeden bir araya gelerek uzlaşmaları, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın sürece öncülük etmesi ve İsrail'in yayılmacı politikalarına karşı tüm Filistinlilerin birlik içinde hareket etmesi gerektiğini" vurguladı.