Hakan Fidan\'dan Gazze Açıklaması

(KAHİRE) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasına geçişte Filistin tarafının taahhütlerini yerine getirmesine rağmen İsrail'in adım atmaması halinde Türkiye, Katar ve Mısır'ın "radikal adımlar" atabileceğini söyledi. Fidan, "Bu bizim milletimize ve Filistinlilere karşı bir borcumuz" dedi.

Fidan, Mısır ziyareti kapsamında Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazze Barış Planı'nın uygulanması için Türkiye, Mısır ve Katar'ın ABD ile birlikte arabuluculuk faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Fidan, Filistin tarafının süreçte önemli fedakarlıklarda bulunduğunu, buna karşın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetinin barış anlaşmasına yönelik irade göstermediğini ifade etti.

Fidan, "İkinci aşamaya geçişte, Filistin tarafının taahhütlerini tutmasına rağmen İsrail'in bundan sonra adım atmaması, biz diğer arabulucuları ortaklaşa bir radikal adım atmaya itebilir bu süreçle alakalı. Bu konuda Amerika'nın İsrail'e yönelik gerekli baskıyı tabii ki uygulamasını bekliyoruz. Yoksa Türkiye, Katar ve Mısır olarak bu konuda atmamız gereken tabii ki radikal adımlar olacak. Bu bizim milletimize ve Filistinlilere karşı bir borcumuz." ifadelerini kullandı.

"NETANYAHU İSRAİL'İ ULUSLARARASI İZOLASYONA MAHKUM EDİYOR"

Netanyahu hükümetinin politikalarının yalnızca Gazze ve Orta Doğu için değil, uluslararası toplum açısından da bir güvenlik sorununa dönüştüğünü söyleyen Fidan, daha ciddi tedbirlerin alınması konusunda Mısır ile mutabık kaldıklarını belirtti.

Fidan, "Bu sorun sadece Gazze'yi, Orta Doğu'yu ve bölgeyi ilgilendiren bir sorun değil bütün uluslararası toplumu ilgilendiren bir güvenlik sorunu haline dönmüştür Netanyahu ve arkadaşlarının izlediği tahrik edici, provoke edici, insanlık onurunu ayaklar altına alan politika." diye konuştu.

"MISIR DOĞAL ORTAĞIMIZ"

Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na da değinen Fidan, söz konusu oluşumu bölgesel sahiplenme açısından "tarihi bir an" olarak nitelendirdi.

Mısır ile bu konuda yakın istişare yürüttüklerini belirten Fidan, "Mısır bizim doğal ortağımız. İnşallah yakında resmi ortağımız da olur" dedi.

Fidan, Mekke İttifakı'nın herhangi bir ülkeye karşı kurulmadığını vurgularken, İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan'ın Akdeniz'de oluşturduğu güvenlik yapılanmasına dikkati çekti. Türkiye'nin yaklaşımının ise bölgesel iş birliği, sahiplenme ve caydırıcılık oluşturmak olduğunu söyledi.

TÜRKİYE VE MISIR, LİBYA KONUSUNDA ORTAK HAREKET EDECEK

Libya'ya gerçekleştirdiği son ziyareti de değerlendiren Fidan, Türkiye ile Mısır'ın Libya'nın birliği, bütünlüğü, egemenliği ve bölünmezliği konusunda ortak görüşte olduğunu ve bu yaklaşımı ortak harekete dönüştürme kararı aldıklarını açıkladı.

Sudan'daki çatışmaların sona erdirilmesi için de Mısır, Suudi Arabistan ve diğer bölge ülkeleriyle birlikte çalıştıklarını belirten Fidan, Sudan'daki krizin Mısır açısından mülteci ve güvenlik tehdidi oluşturduğuna dikkat çekti.

TİCARET HACMİNDE HEDEF 15 MİLYAR DOLAR

Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu'nun ikinci toplantısına Abdulati ile eş başkanlık ettiklerini belirten Fidan, iki ülke arasında 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmayı amaçladıklarını söyledi. Fidan ayrıca Mısır Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Muhammed Ferih Salih ile Serbest Ticaret Anlaşması'nı tadil eden bir karar imzaladıklarını açıkladı.

Fidan, Türkiye ile Mısır arasındaki iş birliğinin ticaret, güvenlik, savunma, enerji, denizcilik, ulaştırma ve bağlantısallık dahil tüm alanlarda daha ileri seviyeye taşınacağını kaydetti.