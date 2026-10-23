Hakan Fidan ile Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, İstanbul'da R4+E3 marjında görüştü

Hakan Fidan ile Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, İstanbul'da R4+E3 marjında görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hakan Fidan, İstanbul'da Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile görüştü. Diplomatik kaynaklara göre bu görüşme, İtalya'nın da yer aldığı R4+E3 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın marjında gerçekleşti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot ile İstanbul'da bir araya geldi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, İtalya'nın da katıldığı R4+E3 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Fransa Dışişleri Bakanı Barrot ile İstanbul'da görüştü.
Kaynak: AA
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