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Hakan Keleş: Başkanımla konuşacağım ve gereği neyse yapacağım - Son Dakika
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Hakan Keleş: Başkanımla konuşacağım ve gereği neyse yapacağım

Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, 7-1'lik Fenerbahçe mağlubiyetiyle ilgili, 'Sorumluluk bana ait. Başkanımla konuşacağım ve gereği neyse yapacağım' dedi. Mağlubiyetin Konyaspor camiasına yakışmadığını belirten Keleş, sorumluluğu üstlendiğini ve gerekli adımları atacağını ifade etti.

Hakan Keleş: Başkanımla konuşacağım ve gereği neyse yapacağım
10.01.2024 - 22:48,
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Hakan Keleş: Başkanımla konuşacağım ve gereği neyse yapacağım

Doğukan DEMİRKIRDI - Ali DANAŞ/ İSTANBUL,(DHA)- Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, 7-1'lik Fenerbahçe mağlubiyetiyle ilgili, "Sorumluluk bana ait. Başkanımla konuşacağım ve gereği neyse yapacağım" dedi.

Süper Lig'de 16'ncı haftanın erteleme maçında Konyaspor, deplasmanda Fenerbahçe'ye 7-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş açıklamalarda bulundu. Bu mağlubiyetin Konyaspor camiasına yakışmadığını dile getiren Hakan Keleş, "Çok üzüntülüyüm. Ne bana ne Konyaspor camiasına yakışmadı. Ben çalıştığım takımlarda bu sonuçları hazmedemiyorum. Sorumluluk bana ait. Başkanımla konuşacağım ve gereği neyse yapacağım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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