Hakkari Belediye Başkanı: AKP Adayının Kampanyası İçin Belediye Bütçesinden 29 Milyon TL Aktarıldı

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AHMET ÜN

(HAKKARİ)- Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, kayyım yönetimi tarafından 31 mart yerel seçimleri öncesi AKP'li adayın kampanyasına belediye bütçesinden 29 milyon 939 bin lira aktarıldığını bildirdi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden Hakkari Belediye Başkanı seçilen Mehmet Sıddık Akış ve Eş Başkan Viyan Tekçe basın toplantısı düzenledi.

Akış, toplantıda yaptığı konuşmada, belediyenin borçlarına ve önceki dönemde yapılan harcamalara ilişkin bilgi aktararak, şunları kaydetti:

"Son 4,5 yılda kayyımın yarattığı tahribatı kamuoyuyla paylaşmak halkın iradesiyle seçilmiş bir belediye yönetiminin boynunun borcudur. Hakkari halkının iradesine atanan kayyım, mülki idare amiri olarak bütün Hakkari halkını eşit temsil etmesi gerekirken, bir siyasi parti il başkanı gibi çeşitli faaliyetlerde bulunmuştur. Bu dönem zarfında iktidar partisinde yönetici konumunda bulunan birçok şahsı, Gençlik Kolları Başkanı, kimi kadın kolları yöneticisi, il başkan yardımcıları ve AKP belediye meclis üyeleri gibi, belediyemizin HAK-BEL A.Ş. üzerinden işe aldığı tespit edilmiştir. Belediye ihalelerinin çoğunun AKP'ye yakın firmalara verildiği, belediyeye ait taşınmaz ve iş yerlerinin cüzi miktarlarda kiralarla AKP yönetici ve üyelerine verildiği saptanmıştır. Bununla birlikte girilen seçim sürecinde AKP adayı için yapılan kampanyaların tamamının belediye bütçesiyle yapıldığı tespit edilmiş, bu kapsamda spor yardımı, engelli yardımı, öğrenci yardımı, gıda paket yardımı ve doğalgaz yardımı su depoları belediye kasasından 29 milyon 939 bin 764 TL para çıkışı olduğu, tespit edilmiştir. Seçim arifesinde yapılan ihalelerin toplam bedelinin 25 milyon 820 bin lira harcandığı saptanmıştır."

"KAYYIMIN BIRAKTIĞI BORÇ, 315 MİLYON 705 BİN LİRA"

Kayyım yönetiminin bıraktığı borç miktarının 315 milyon 705 lira olduğunu aktaran Akış, borç kalemlerini şöyle sıraladı:

"İller bankası kredileri 119 milyon 605 bin 52 TL ve faizi 40 milyon 317 bin 472 TL olmak üzere 159 milyon 922 bin 542 TL'dir. Vakıfbank'tan çekilen kredi ise 24 milyon 977 bin iken uygulanan faiz oranı 23 milyon 601 bin 360 TL olmak üzere toplam 49 milyon 758 bin 428 TL'dir. Vergi dairesi, SGK ve benzeri kurum borçları ise 1 milyon 265 bin 620,46 TL'dir. Yargısal borçlar toplamı 27 milyon 522 bin 860 TL ve tüm borçlar hesaplandığında belediyemizin toplam borcu 315 milyon 705 bin 77 TL'dir. AKP adayının YSK'nın yasaklarına ve siyaset etiğine aykırı olmasına rağmen seçim rüşveti olarak vaatleri ve kendisi tarafından yaptığını söylediği birçok harcamanın Belediye bütçesinden yapıldığı görülmüştür. Hakkari halkına hizmet üretmek için kullanılması gereken bütçe adayın seçim kampanyası için kullanılmıştır. Zorunlu ve doğal afet durumlarında alınması gereken yüksek faizli krediler seçim kazanma odaklı alınmıştır. Örneğin Vakıfbank'tan alınan kredi spor ve etkinliklere destek adı altında Belediyenin mevcut bütçe durumunu çok aşan yardımlar, adı bile duyulmamış spor kurumlarına verilmiş gözükmektedir."

"AKP VE MHP'Lİ YÖNETİCİLER İŞE GELMEDEN MAAŞ ALMIŞ"

Mehmet Sıddık Akış, işe gelemeden maaş alanları tespit ettiklerini belirterek, bu kişilerin AKP ve MHP'li yöneticiler olduğunu söyledi. Akış,, "Söz konusu alımlara karşı ihtiyaç gereği yapılan görevlendirmeler sonrasında yıllardır işe gelmeden belediyeden maaş alanlar bu durumları görmezden gelip belediyemizi hedef almaktadırlar. Kayyımlar tarafından işe alımların objektif kriterlere göre objektif değerlendirmelerle alınmadıkları tüm halkımız tarafından bilinmektedir. Hiçbirisi ihtiyaç dahilinde işe alınmış değil. Mülakatların usulen yapılmadığı resmi işlemlerde yaptığımızı incelemelerde açığa çıkmış bulunmaktadır" şeklinde konuştu.