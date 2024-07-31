Hakkari\'de 13 yaşındaki çocuk dereye girerken boğuldu

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HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde Yahya Töre (13), serinlemek için girdiği derede boğuldu.

Olay, Şemdinli ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Korgan köyü yakınındaki derede meydana geldi. Yahya Töre, serinlemek amacıyla suya girdikten kısa süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine köylüler olay yerine gelerek Yahya'yı bulup sudan çıkardı. Durak Sağlık Merkezi'ndeki ilk müdahalenin ardından Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yahya Töre, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.