Hakkari'de 2024 yılı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Hakkari'de 2024 yılı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

Hakkari\'de 2024 yılı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

Hakkari'de Vali Ali Çelik başkanlığında yapılan toplantıda, yatırımlarla ilgili sunumlar yapıldı. Toplantıda, önceki dönem ve 2024 yılı yatırımların izlenmesi, koordinasyon çalışmaları, sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

25.04.2024 19:18
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Hakkari'de, Vali Ali Çelik başkanlığında 2024 yılı 2. dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Hakkari Valiliğinin sosyal medya hesabında yapılan bilgilendirmeye göre, toplantıda Kültür ve Turizm, Milli Eğitim, Sağlık ve Devlet Su İşleri (DSİ) ve Telekom Müdürlükleri ile Karayolları 114. Şube Şefliği yetkilileri tarafından yatırımlarla ilgili sunumlar yapıldı.

Toplantıda, önceki dönem ve 2024 yılı yatırımların izlenmesi, koordinasyon çalışmaları, sorunlar ve çözüm önerileri istişare edildi.

Vali Çelik'in, çalışmalarından ve katkılarından dolayı katılımcılara teşekkür ettiği toplantıya, Vali Yardımcıları Furkan Berber, Buğra Karadağ, Tayyar Emre Mahmutoğlu, Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu, Derecik Kaymakamı Abdulkadir Işık, Hakkari Belediye Başkan Yardımcısı Ali Onay, Hakkari Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sait Taylan, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, Çukurca Belediye Başkanı Nazmi Demir, Esendere Beldesi Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Büyükçiftlik Beldesi Belediye Başkanı Çayan Çiçek ve Durankaya Beldesi Belediye Başkanı İsmail Demirci ve ilgili kurum ve kuruluşların amirleri katıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Hakkari'de 2024 yılı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
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