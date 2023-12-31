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Hakkari'de saat 19.37'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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Hakkari'de saat 19.37'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde saat 19.37'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Yüksekova ilçesi olarak belirlendi ve 7 kilometre derinlikte gerçekleşti. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Yetkililer olayı takip etmektedir.

Hakkari\'de saat 19.37\'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
31.12.2023 - 20:41,
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Hakkari'de saat 19.37'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Hakkari'nin Yüksekova ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

"Bir olumsuzluk bildirilmemiştir"

Hakkari Valiliğince, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlimiz Yüksekova ilçesi merkezli 4,4 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili olarak şu ana kadar 112 başta olmak üzere ilgili birimlere ulaşan bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Başta kolluk birimleri olmak üzere diğer idari birimler hem muhtarlarımızla görüşerek hem de alanda tarama yaparak olumsuz olup olmadığı hususunu takip etmektedirler. Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüksekova'da meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana dek herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmamıştır. Gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. Allah, ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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