Hakkari'de 5. Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali düzenlendi - Son Dakika
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Hakkari'de 5. Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali düzenlendi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde düzenlenen 5. Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali kapsamında off-road gösterisi yapıldı. Festival, Valiliğin himayesinde Çukurca Kaymakamlığı ve Çukurca Belediyesi tarafından organize edildi ve üçüncü gününde devam etmektedir. Festivalde İstanbul'dan getirilen beş off-road aracıyla, Bayrak Tepe yolunda hazırlanan parkurda gösteri sunuldu. Vali Ali Çelik ve Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu da off-road aracı kullandı. Festivalde ayrıca çeşitli etkinlikler düzenlenmekte ve ilçenin doğa sporları merkezi olma potansiyeli vurgulanmaktadır.

29.06.2024 17:21
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Hakkari'nin Çukurca ilçesinde düzenlenen "5. Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali" kapsamında off-road gösterisi yapıldı.

Valiliğin himayesinde Çukurca Kaymakamlığı ve Çukurca Belediyesince organize edilen, İçişleri, Kültür ve Turizm ile Gençlik ve Spor bakanlıkları tarafından desteklenen festival, üçüncü gününde devam ediyor.

Renkli etkinliklerin gerçekleştirildiği festivalde İstanbul'dan getirilen beş off-road aracıyla, Bayrak Tepe yolunda hazırlanan parkurda gösteri sunuldu.

Vatandaş ve fotoğraf sanatçılarının ilgi gösterdiği etkinlikte, Vali Ali Çelik ve Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu da off-road aracı kullandı.

Vali Çelik, AA muhabirine, kentin adrenalin tutkunları için en uygun yerlerden biri olduğunu söyledi.

Off-road aracı sürmenin keyifli, eğlenceli ve aynı zamanda stresli olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Sınırın 49 nolu taşının 300 metre aşağısındayız. Çukurca'da adrenalin, doğa sporlarının birçok branşını tercübe etme şansı oldu. Dünyanın en iyi dağcıları burada tırmanış yaptı. Yamaç paraşütçüleri gösteri sundu. İstanbul'dan birçok off-raodçu, Türkiye şampiyonumuz geldi. Hakkari'nin her köşesi adrenalin deposu. 300'e yakın fotoğraf sanatçısı burada her anı, içine sevgi koymaya, yaşadığımız saygıyı ve birbirimize olan sevgiyi de fotoğraf karelerinin içine sığdırmaya çalışıyorlar. Gelen herkese teşekkür ediyorum. Katılım gösteren herkese minnettarım. Hakkari'de huzur var. Her köşesinde turizm altyapısı ve potansiyeli var. İnşallah Rabb'im bu huzuru bozmaz, birliğimizi, beraberliğimizi daim eyler."

Çukurca Belediye Başkanı Nazmi Demir de ilçenin doğa sporları merkezi olmaya aday bir yer olduğunu dile getirdi.

Festivalin ilk üç gününde birbirinden farklı etkinlikler yapıldığını, ilçenin bu sayede canlandığını dile getiren Demir, "Bu akşam da yarın da konserlerimiz var. Bu şekilde ilçemizin kültürünü, doğasını anlatmaya çalışıyoruz. Allah'ın izniyle Çınaraltı mevkisinde doğa sporları merkezimizi kuracağız. Çukurca, Hakkari güzel şeylerle anılsın. Biz de bunun mücadelesini veriyoruz. Bugün 40 derece sıcağın altında hepimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Allah yolumuzu açık etsin inşallah. Çukurca'da şu an 800'e yakın misafir ağırlıyoruz. Çukurcalı vatandaşlarımız misafirleri evlerinde ağılıyor. Bunlar güzel şeyler." diye konuştu.

Etkinliğe Vali Yardımcısı Furkan Berber, 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Atilla Dündar, Jandarma Komutanı Binbaşı Engin Çağlayan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, İlçe Emniyet Müdürü Adem Köpük ve AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Yılmaz da katıldı.

Kaynak: AA

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