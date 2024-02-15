Hakkari\'de 9 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli gözaltına alındı

Hakkari'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 9 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında tespit ettikleri adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, Afganistan uyruklu 9 düzensiz göçmen yakalandı ve göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Yapılan aramada 2 uyuşturucu içme aparatı ve uyuşturucu hap ele geçirildi.
Şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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