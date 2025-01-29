Hakkari'de AK Parti İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hakkari'de AK Parti İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı

Hakkari\'de AK Parti İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı

Hakkari'de AK Parti İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı.

29.01.2025 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'de AK Parti İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı.

AK Parti Kadın Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Hülya Özdağ Özen, Gençlik Merkezi Spor Salonunda gerçekleştirilen kongrede yaptığı konuşmada, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana teşkilatta yer alan partililere teşekkür etti.

AK Parti'yi diğer partilerden ayıran özelliğinin her geçen gün yenilenmesi ve geçmişin tecrübesiyle geleceği oluşturması olduğunu belirten Özen, şunları kaydetti:

"AK Parti, kurulduğunda kadınların siyasal hayattaki yerini artırma hedefiyle yola çıktı. Kadın kolları teşkilatı bu misyonun en önemli parçalarından biri. Cumhurbaşkanımızın 'Kadınlar siyasetin nesnesi değil öznesidir' sözüyle kadınları görmezden gelen hiçbir hareketin başarı şansının olmadığına vurgu yapılmıştır. Kadınlarımızın sesini daha güçlü duyurmak sadece partimiz için değil aynı zamanda ülkemizin geleceği için de büyük öneme sahip."

AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya ise ilçelerde de kadın kolları kongrelerini güzel bir ortamda yaptıklarını aktardı.

Görevi devreden önceki kadın kolları teşkilatı mensuplarına emeklerinden dolayı teşekkür eden Kaya, parti olarak son seçimlerde elde ettikleri başarının üzerine koyarak yola devam edeceklerini ifade etti.

Kongrede İl Kadın Kolları Başkanı seçilen Güneş Hayva ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ile teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

Hayva, devraldığı bayrağı daha yükseklere çıkarmak için elinden gelen çabayı göstereceğini dile getirdi.

Keşir ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın mesajlarının okunduğu kongreye, AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyesi Fatma Kıratlı, ilçe ve belde belediye başkanları, AK Parti ilçe başkanları ile partililer katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, AK Parti, hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari'de AK Parti İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:15 Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı
00:54 Tüm kurallar değişti Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor Tüm kurallar değişti! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
21:59 FED, faizi sabit tuttu FED, faizi sabit tuttu
21:49 Suriye’nin yeni yönetiminden Putin’e reddedemeyeceği teklif Suriye'nin yeni yönetiminden Putin'e reddedemeyeceği teklif
20:53 Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler
09:04 Altın ve döviz için kader anı bu akşam Altın ve döviz için kader anı bu akşam
09:03 Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler’den duygusal paylaşım Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler'den duygusal paylaşım
08:58 7-1’lik yenilgi kararını değiştirdi İşte Eljif Elmas’ın yeni takımı 7-1'lik yenilgi kararını değiştirdi! İşte Eljif Elmas'ın yeni takımı
08:50 Esra Erol, Müge Anlı’ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi Esra Erol, Müge Anlı'ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi
08:41 Siirt Belediyesi’ne kayyum atanan Kızılkaya’dan ilk hamle Siirt Belediyesi'ne kayyum atanan Kızılkaya'dan ilk hamle
08:24 Yaşlı kadından İmamoğlu’na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma Yaşlı kadından İmamoğlu'na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma
08:19 Kayseri’de asılan afiş Naci Görür’ü çileden çıkardı Kayseri'de asılan afiş Naci Görür'ü çileden çıkardı
08:13 Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 04:24:55. #1.11#
SON DAKİKA: Hakkari'de AK Parti İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.