Hakkari'de Çığ Anı Görüntülendi

HAKKARİ'nin Yukarı Akkaya köyü yakınlarında çığ düşme anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Merkeze bağlı Yukarı Akkaya köyü yakınına 2 gün önce düşen çığ korkuya neden oldu. Dağdan kopan kar kütleleri aşağı doğru ilerledi. O anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde çığın büyük bir gürültüyle dağdan koparak köyün bulunduğu bölgeye doğru ilerlediği yer aldı. Çığın yerleşim alanlarına ulaşmadığı ve herhangi bir evin zarar görmediği belirtildi. İhbar üzerine bölgeye ekiplerin sevk edildiği bildirildi. Yetkililer çığ riskine karşı vatandaşların dikkatli olmaları istedi.