Hakkari\'nin Yüksekova ilçesinde çığın kapattığı köy yolu açıldı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde akşam ezanı 3 dakika erken okundu

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bugün akşam ezanı, 19.07'de okunması gereken saatinden 3 dakika önce okundu. Erken okunduğunu fark eden bir kişi ezanı yarıda kesti. Bazı kişiler ezanı duyarak oruçlarını açarken, erken okunduğunu anlayan birçok kişi ise beklemeye devam etti. Olay sosyal medyada da paylaşıldı.