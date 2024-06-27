Hakkari'de dev ekranda milli maç coşkusu - Son Dakika
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Hakkari'de dev ekranda milli maç coşkusu

Hakkari\'de dev ekranda milli maç coşkusu

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde vatandaşlar, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nda Çekya ile yaptığı karşılaşmayı meydana kurulan dev ekrandan seyretti. Çukurca Kaymakamlığı ve Çukurca Belediyesi organizasyonunda ilçe meydanına dev ekran kuruldu. Kaymakam Mert Kumcu, Belediye Başkanı Nazmi Demir, Emniyet Müdürü Adem Köpük ve vatandaşlar, meydandaki dev ekrandan milli maç coşkusunu yaşadı. Alanı dolduran vatandaşlar, açık havada izledikleri karşılaşma boyunca ay-yıldızlı ekibe alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu. Türkiye'nin sahadan 2-1 galibiyetle ayrılmasıyla büyük sevinç yaşayan vatandaşlar, davul zurna eşliğinde halay çekti. Kaymakam Kumcu ile Belediye Başkanı Demir de halaya katılarak vatandaşların sevincine ortak oldu.

27.06.2024 02:05
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Hakkari'nin Çukurca ilçesinde vatandaşlar, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nda Çekya ile yaptığı karşılaşmayı meydana kurulan dev ekrandan seyretti.

Çukurca Kaymakamlığı ve Çukurca Belediyesi organizasyonunda ilçe meydanına dev ekran kuruldu.

Kaymakam Mert Kumcu, Belediye Başkanı Nazmi Demir, Emniyet Müdürü Adem Köpük ve vatandaşlar, meydandaki dev ekrandan milli maç coşkusunu yaşadı.

Alanı dolduran vatandaşlar, açık havada izledikleri karşılaşma boyunca ay-yıldızlı ekibe alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.

Türkiye'nin sahadan 2-1 galibiyetle ayrılmasıyla büyük sevinç yaşayan vatandaşlar, davul zurna eşliğinde halay çekti.

Kaymakam Kumcu ile Belediye Başkanı Demir de halaya katılarak vatandaşların sevincine ortak oldu.

Kaynak: AA

Türkiye, Çukurca, Hakkari, Yaşam, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari'de dev ekranda milli maç coşkusu - Son Dakika

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