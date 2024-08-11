Hakkari'de düzenlenen Cilo Festivali devam ediyor - Son Dakika
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Hakkari'de düzenlenen Cilo Festivali devam ediyor

Hakkari\'de düzenlenen Cilo Festivali devam ediyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Sat Buzul Gölleri'nde düzenlenen 6. Cilo Festivali etkinlikleri sürüyor. Binlerce doğasever, rafting, kano, doğa yürüyüşü gibi etkinliklerle doğayla iç içe zaman geçirme fırsatı buldu. Festival, Türkiye'nin dört bir yanından yaklaşık 25 bin kişinin katılımıyla gerçekleşti.

11.08.2024 13:33
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Gölleri'nde düzenlenen "6. Cilo Festivali (Cilo Fest) etkinliklerİ sürüyor.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla "Milli Park" ilan edilen İkiyaka Dağları'ndaki Sat Buzul Gölleri, sağlanan huzur ortamı sayesinde kültür, sanat ve sportif faaliyetlere ev sahipliği yapıyor.

Hakkari Valiliği himayesinde bu yıl altıncısı düzenlenen festivale katılan binlerce doğasever, 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Gölleri ve çevresinde doğayla iç içe zaman geçirme fırsatı buldu.

Rafting, kano, doğa yürüyüşü, konserler ve flyboard gibi etkinliklerin yapıldığı festivale katılanlar, halay çekti, yaktıkları kamp ateşlerinin çevresinde çay içti.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, AA muhabirine, festivale Türkiye'nin dört bir yanından yaklaşık 25 bin kişinin katıldığını söyledi.

Katılımcı sayısının her geçen yıl arttığını belirten Çelik, "Bu festival, yüksek rakımlı zirveye çıkmayı sevenlerin yeridir. Ülkenin dört bir yanından gelen misafirlerimiz var. Davetimize icabet edilip yoğun bir katılım sağlandı. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Bölgede huzur ve güven ortamının sağlandığına vurgu yapan Çelik, şunları kaydetti:

"Bir zamanlar terörün gölgesi bu topraklardan geçti. Onlar kötülük tohumlarını ekmek, iyilik ağaçlarını kesmek istediler. Ama iyi insanlar bir araya geldi. Birlik olmanın tohumları bu topraklarda büyütülüyor. Vatandaşlarımız el ele vererek, geleceği kucaklıyor. Burada huzur ve güven var. Yatırımcıları, turizmcileri ve seyahat severleri ilimize davet ediyorum. Yatırımların gelmesi için çalışmalar yapıyoruz. Bu coğrafyada huzur içinde yaşayacağız. Burada her yıl binlerce doğasevere ev sahipliği yapıyoruz. Terörden arındırılmış bölgelerde kamplar kuruluyor, zirve tırmanışları yapılıyor, fotoğrafçılar doğa güzelliklerini fotoğraflıyor. İlimizde iyiliği daha da büyüteceğiz."

Festivale ailesiyle katılan Haşim Yılmaz ise "Buraya ilk defa geldim. Çok güzel bir festival düzenlenmiş. Keyifli zaman geçirdik. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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