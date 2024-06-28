Hakkari'de Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali Devam Ediyor - Son Dakika
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Hakkari'de Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali Devam Ediyor

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde düzenlenen Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali renkli etkinliklerle devam ediyor. Festivalin ikinci gününde Han Yaylası'nda bisiklet yarışması yapıldı. Vali Ali Çelik, festival için ilçeye gelen doğaseverlere teşekkür etti ve Hakkari'nin turizm ve tarım potansiyeline dikkat çekti.

28.06.2024 15:22
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Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bu yıl beşincisi düzenlenen "Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali" renkli etkinliklerle devam ediyor.

Valiliğin himayesinde Çukurca Kaymakamlığı ve Çukurca Belediyesince organize edilen, İçişleri, Kültür ve Turizm ile Gençlik ve Spor bakanlıkları tarafından desteklenen festivalin ikinci gününde Han Yaylası'nda bisiklet yarışması yapıldı.

Vali Ali Çelik, yarışma öncesi yaptığı konuşmada, festival için ilçeye gelen doğaseverler, sporcular, fotoğrafçılar ve basın mensuplarına teşekkür etti.

İlçenin güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptığını belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Bu etkinliklerin amacı şehirlerin farkındalıklarını ortaya çıkarmaktır. Kazasız belasız yarışmalar diliyorum. 44 kilometrelik zorlu bir parkur var. Umarım başarıyla hepiniz bu parkuru tamamlarsınız. Uzun yıllar insanların, coğrafyanın imkanlarından faydalanamadığı, zorluklar yaşadığı Kazan Vadisi'nin en üst noktasında, Han Yaylası'ndayız. Kazan Vadisi'nin ismi hepimizin kafasında olumsuz, üzüntülü haberlerle duyulmuş bir yer. Gelirken 5 köyden geçerek geldik. İnsanlarımız tarımsal aktiviteler yapıyor. Çeltik, domates, biber ve çeşitli ürünler ekmişler. Üretime başlamışlar. Kendi huzurlarını tekrar toprağa ekmişler. Orada huzur büyüyor, insanlık büyüyor."

Bir araya gelerek sevgiyi büyüttüklerini vurgulayan Çelik, "Hakkari'nin her noktasında huzurun ve sevginin hakim olduğunu herkese ifade etmek istiyorum. Güvenlik ve huzurun olduğu yerde istihdamın, yatırımların önünün açılması gerekiyor. Bulunduğumuz coğrafyanın turizm, tarım, hayvancılık potansiyeli çok geniş. İnşallah Hakkari, fırsatların, doğa sporlarının, turizmin, tarımın şehri olarak yer edinecek." dedi.

Bisiklet yarışması için Antalya'dan gelen Sevim Gerçek ise ilçede ilk kez bulunduğunu dile getirerek, "Takımımla geldim. Bu dağlarda yarışmak çok eğlenceli olacak. Parkur da çok güzel. Tam istediğimiz gibi. Kazasız belasız geçmesini diliyorum. Elimizden geleni yapacağız. Tüm sporculara başarı diliyorum. Parkur gayet uzun. İki vadinin arasında yarışmak güzel olacak. Çok güzel bir atmosfer var." ifadesini kullandı.

Narlı Köyü Muhtarı Arif Kaplan da bu tür etkinliklerin yapılmasından mutluluk duyduklarını kaydederek, "Çok güzel geçiyor. İyi ki Han Yaylası'na geldik. Eskiden buraya gelemiyorduk. Şimdi böyle bir sorunumuz yok. Çok sevindik. Halay çekeceğiz. Bisiklet yarışı olacak." diye konuştu.

Daha sonra Vali Çelik'in yarışmanın startını vermesiyle sporcular Çınaraltı mevkisine kadar olan parkurda dereceye girmek için pedal çevirdi.

Halk oyunları gösterisinin ardından Çelik, Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu, Belediye Başkanı Nazmi Demir, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya ve kurum amirleri katılımcılarla halay çekti.

Başta çocuklar olmak üzere katılımcıların uçurtma uçurduğu festivalde, fotoğraf sanatçıları da yayladaki göçerleri ve koyun sağan berivanları fotoğrafladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hakkari'de Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali Devam Ediyor - Son Dakika

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