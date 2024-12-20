Hakkari\'de Gençler ile Buluşma

Güncel

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, Hakkari'de üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Efendioğlu, Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek (ÜNİDES) Programı kapsamında Zeynelbey Yerleşkesi'ndeki Genç Ofis'te düzenlenen etkinliğe katıldı.

Etkinlikte konuşan Efendioğlu, gençlerin fikirlerinin desteklenmesinin geleceğe yapılacak en önemli yatırımlardan biri olduğunu söyledi.

Öğrencilerin projelerini hayata geçirmelerine imkan sağlayan destekler hakkında bilgi verilen etkinlikte, iş birliği olanakları değerlendirildi, öğrencilerin proje ve önerileri dinlendi.

Öğrencilerin gitar çaldığı etkinliğe Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Hakkari Üniversitesi Rektör yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Sait Taylan ve Prof. Dr. Cemal Ulutaş ile gençlik liderleri katıldı.