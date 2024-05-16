Hakkari'de Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında kayak yarışması ve bisiklet turu düzenlendi - Son Dakika
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Hakkari'de Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında kayak yarışması ve bisiklet turu düzenlendi

Hakkari\'de Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında kayak yarışması ve bisiklet turu düzenlendi

Hakkari'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde kayak yarışması ve bisiklet turu düzenlendi. Vali Ali Çelik, yarışmayı izleyerek sporcularla sohbet etti. Çelik, Hakkari'nin yüksek rakımı ve doğal karıyla kış sporları için uygun bir yer olduğunu belirtti. Ayrıca, Hakkari'nin trekkingden kayak sporuna kadar birçok spor alanına imkan tanıdığını ve herkesin bu güzellikleri görmesi gerektiğini vurguladı. Yarışmanın ardından bisiklet turu yapıldı ve katılımcılar Zap Suyu'nun rafting ve kano için uygun olduğunu ifade etti. Vali Çelik, Hakkari'nin güvenli olduğunu ve terör unsurlarının yok edildiğini söyledi.

16.05.2024 14:33
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Hakkari'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında kayak yarışması ve bisiklet turu düzenlendi.

Kent merkezine 12 kilometre mesafedeki 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde düzenlenen yarışı izleyen Vali Ali Çelik, sporcularla sohbet etti, başarı temennisinde bulundu.

Piste kayak yapan Çelik, gazetecilere, mayısın ortasında da kentte kayak yapma imkanının olduğunu söyledi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gençlerle bir araya geldiklerini, hem yarışmayı izlediklerini hem de karın keyfini yaşama fırsatı bulduklarını belirten Çelik, şunları aktardı:

"Hakkari yüksek rakımı ve eşsiz doğasıyla kış sporları merkezi olmak için en uygun yerlerden biri ve bu bizler için çok değerli. Küresel ısınma gerçeğinden dolayı kar tutan rakımlar gitgide azalıyor ama Hakkari'nin böyle bir sorunu yok. Buradaki kar yapay değil doğal. Niteliği ve kalitesi de çok yüksek. Hakkarili gençlerimiz de kayak yapıyorlar. İnanıyorum ki ilerleyen zamanlarda kayak sporları ile ilgili şampiyonlukları şehrimizin gençleri ve vatandaşları alacak. Coğrafyamız çok güzel. Hakkari'miz trekkingden kayak sporuna kadar birçok spor alanına imkan tanıyor. Adrenalinle ilgilenen herkesin Hakkari'ye gelmesi gerekiyor. Hakkari'de huzur var, sevgi var. Ülkemizin her yeri gibi görülmesi gerekli bir şehrimiz. Ülkemizdeki bütün vatandaşlarımıza, Hakkari'yi görmelerini ve eşsiz doğasını tanımalarını tavsiye ediyorum."

Startın verilmesiyle sporcuların hazırlanan parkurdan kayarak dereceye girmeye çalıştığı yarışmanın ardından Hakkari- Çukurca kara yolundaki Ağaçdibi köyü yakınında bisiklet turu yapıldı.

Vali Çelik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım ile Kültür ve Turizm İl Müdürü İdris Ağacanoğlu'nun da aralarında bulunduğu katılımcılar, Çimenli köyü yakınına kadar pedal çevirdi.

Çelik, etkinliğin yapıldığı vadideki Zap Suyu'nun rafting ve kano için en uygun yerlerden biri olduğunu belirtti.

Kentin tüm yerlerinin güvenli olduğunu vurgulayan Çelik, "İnsanlarımız yaylalarında piknik yapıyor, hayvancılık ve tarım faaliyetlerini yürütüyorlar. Devletimiz çok şükür, özellikle Pençe-Kilit Operasyonları'ndan sonra nerede olurlarsa olsunlar teröristlerin inlerine girip yok etme perspektifiyle tüm inlere girilip terör unsurları yok ediliyor. İlimizin coğrafyasında bir olumsuzluk yok. Bundan sonra da olması mümkün değil. Alanın tamamı kontrol altında. Bizlere düşen bundan sonra buradaki sevgiyi, hoşgörüyü hem ülkemize hem dünyaya tanıtmak. Sevginin yanında da bu doğal güzellikler ikramımız. Bütün Hakkari'yi tanıtarak, coğrafyasını insanlara göstererek bu güzelliklerden faydalanmalarını istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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