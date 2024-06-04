Hakkari'de İzinsiz Yürüyüşe Polis Müdahalesi: Bir Polis Yaralandı - Son Dakika
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Hakkari'de İzinsiz Yürüyüşe Polis Müdahalesi: Bir Polis Yaralandı

Hakkari\'de İzinsiz Yürüyüşe Polis Müdahalesi: Bir Polis Yaralandı

Hakkari'de DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve bölge milletvekilleri, Hakkari Belediye Başkanı'nın görevden uzaklaştırılmasını protesto etmek için yürüyüş yaparken polis müdahale etti. Polis ile grup arasında çıkan gerginlikte bir polis memuru yaralandı.

04.06.2024 16:25
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Hakkari'de izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti, çıkan gerginlikte bir polis memuru yaralandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve bölge milletvekilleri, Mehmet Sıddık Akış'ın İçişleri Bakanlığınca Hakkari Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasını protesto etmek amacıyla Bulvar Caddesi'nde yürüyüş yaptı.

Bu sırada kaldırımda bekleyen bazı kişiler de sloganlar atarak yürüyüşe katılmaya çalıştı.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, yaptıkları anonsla kentte toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin 10 gün süreyle yasaklandığını, eylemin izinsiz olduğunu belirterek, gruptakilerin dağılması yönünde uyarılarda bulundu.

Uyarılara rağmen dağılmayarak polise tahta parçaları ve taş atanlara polis müdahale etti.

Yaşanan gerginlik sırasında kafasına tahta parçası isabet eden polis yaralandı.

Hatimoğulları ve beraberindekilerin Bulvar Caddesi'ndeki bekleyişi sürüyor.

Kaynak: AA

DEM Parti, Hakkari, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari'de İzinsiz Yürüyüşe Polis Müdahalesi: Bir Polis Yaralandı - Son Dakika

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