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Hakkari'de Kar Kalınlığı Rekor Seviyede - Son Dakika
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Hakkari'de Kar Kalınlığı Rekor Seviyede

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Hakkari'deki kayak merkezindeki kar kalınlığı 183 santimetreye ulaştı. Diğer kayak merkezlerinde ise kar kalınlığı sırasıyla Sarıkamış'ta 169, Palandöken'de 148, Kartalkaya'da 137 santimetre olarak ölçüldü. Bazı kayak merkezlerinde ise en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları tahmin edildi.

Hakkari\'de Kar Kalınlığı Rekor Seviyede
15.01.2024 - 10:16,  Güncelleme: 10:21
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Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 183 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 183, Sarıkamış'ta 169, Palandöken'de 148, Kartalkaya'da 137, Ergan'da 113, Kartepe'de 66, Keltepe'de 40, Mersivan'da 34, Çambaşı'nda 33, Hesarek'te 32, Uludağ'da 31, Erciyes'te 27, Gevaş'ta 25, Ilgaz ve Yalnızçam'da 18, Yıldıztepe ve Zigana'da 15, Yedikuyular ve Denizli'de 11, Elmadağ ve Yıldız Dağı'nda 10 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez15.01.2023En düşükEn yüksek
PalandökenPB-17-6
ErganPB-17-5
HakkariÇB-12-3
KartalkayaPB-10-2
SarıkamışPB-14-4
ErciyesÇB-100
Yıldız DağıÇB-83
MersivanPB-12-5
IlgazPB-11-1
DenizliHKY-7-1
GevaşÇB-9-1
YıldıztepeÇB-9-1
Kop DağıPB-13-3
UludağHKY-81
DavrazHKY-60
ElmadağÇB-76

(PB: Parçalı bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, HKY: Hafif kar yağışlı)

Kaynak: AA
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