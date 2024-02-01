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Hakkari'de Kar Kalınlığı Rekor Seviyede

Hakkari\'de Kar Kalınlığı Rekor Seviyede

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Hakkari'deki kayak merkezindeki kar kalınlığı 192 santimetreye ulaştı. Diğer kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise sırasıyla Palandöken'de 181, Kartalkaya'da 175, Sarıkamış'ta 160 santimetre olarak ölçüldü. Bazı kayak merkezlerinde ise en düşük hava sıcaklıkları -25 dereceye kadar düşecek.

01.02.2024 09:49
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Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 192 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı, Hakkari'de 192, Palandöken'de 181, Kartalkaya'da 175, Sarıkamış'ta 160, Palandöken 2'de 135, Ergan'da 123, Kartepe'de 86, Erciyes'te 75, Uludağ'da 70, Keltepe'de 62, Çambaşı'nda 46, Haserek'te 45, Ilgaz ve Yalnızçam'da 38, Mersivan'da 36, Yıldızdağı'nda 33, Yıldıztepe'de 29, Zigana ve Kop'ta 27, Abalı'da 24, Denizli ve Ladik'te 16, Saklıkent'te 14, Yedi Kuyular'da 11, Elmadağ'da 8, Murat Dağı'nda 7, Salda'da 6 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez01.02.2024En düşükEn yüksek
HakkariS-20-6
KartalkayaP-100
SarıkamışS-17-5
PalandökenP-21-8
ErganPB-18-10
ErciyesP-6-2
KartepeP-41
UludağP-8-1
ÇambaşıP-11-3
YıldıztepeP-12-1
MersivanPB-9-1
YalnızçamPB-25-9
IlgazP-120
Yıldız DağıP-100
ZiganaS-13-4
KopPB-20-7
DenizliP-82
(P: Puslu, S: Soğuk, PB: Parçalı bulutlu)

Kaynak: AA

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