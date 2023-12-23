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Hakkari'de Kar Yağışı: 34 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı - Son Dakika
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Hakkari'de Kar Yağışı: 34 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

HAKKARİ ve ilçelerinde 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 34 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığı kent merkezinde 20, yüksek kesimlerde yaklaşık 50 santimetreye ulaştı. Kar yağışı ile Hakkari genelinde 6 köy ve 28 mezranın yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Hafta sonu olması nedeniyle çocuklar, karda kayarak keyifli anlar yaşadı.

Hakkari\'de Kar Yağışı: 34 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı
23.12.2023 - 13:14,  Güncelleme: 13:16
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HAKKARİ ve ilçelerinde 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 34 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Kent genelinde dün başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Kar kalınlığı kent merkezinde 20, yüksek kesimlerde yaklaşık 50 santimetreye ulaştı. Kar yağışı ile Hakkari genelinde 6 köy ve 28 mezranın yolu ulaşıma kapandı. Yolların yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin çalışması devam ediyor. Kar yine en çok çocukları sevindirdi. Hafta sonu olması nedeniyle sokağa çıkan çocuklar, evlerinden aldıkları poşetlerle karda kayarak keyifli anlar yaşadı.

Kaynak: DHA
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