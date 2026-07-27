Hakkari'de Kaybolan Genç Bulundu - Son Dakika
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Hakkari'de Kaybolan Genç Bulundu

Hakkari\'de Kaybolan Genç Bulundu
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5 gündür kaybolan Şevket İzci'nin cansız bedeni Derecik'te bir derede bulundu, soruşturma devam ediyor.

HAKKARİ'nin Derecik ilçesinde 5 gündür haber alınamayan Şevket İzci'nin (25) derede cansız bedeni bulundu.

Irak sınırında bulunan Derecik ilçesine bağlı Ortaklar köyünde yaşayan Şevket İzci 5 gün önce kaybolunca yakınlarının ihbarıyla jandarma, AFAD ekipleri, güvenlik korucuları ve gönüllü vatandaşların katılımıyla arama çalışması başlatıldı. Ortaklar köyü yakınlarındaki derede Şevket İzci'ye ait olduğu değerlendirilen atın ölü bulunması ile birlikte çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı. Arama çalışmalarının 5'inci gününde, köyün yakınındaki derede İzci'nin cansız bedenine ulaşıldı. İzci'nin cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp birimine gönderilecek.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Acil Durum, Güvenlik, Hakkari, Derecik, Güncel, Son Dakika

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