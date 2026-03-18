Hakkari'de Kış Manzarası

Hakkari'de son günlerde etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan dağlar ve araziler dronla görüntülendi.
Büyük bölümü dağlık ve engebeli arazi yapısına sahip kentte son yağışların ardından yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 5-6 metreyi buldu.
Beyaza bürünen kentte yaşanan kış güzelliği, doğa fotoğrafçıları ve dağ tutkunlarının da ilgisini çekti.
Zirveleri bulutlarla kaplanan karlı dağlar ve engebeli araziler, havadan görüntülendi.
