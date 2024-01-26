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Hakkari'de köylüler yıllardır göç etmeyen leyleklere sahip çıkıyor - Son Dakika
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Hakkari'de köylüler yıllardır göç etmeyen leyleklere sahip çıkıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yıllardır göç etmeyerek elektrik direğindeki yuvalarında yaşamayı sürdüren iki leyleğe köylüler sahip çıkıyor. Kar ve dondurucu soğuğa rağmen bölgede kalan leyleklerle yakından ilgilenen köy sakinleri, kuşları besleyerek koruma altına alıyor. Leylekler köyün maskotu haline gelmiş ve köylüler tarafından sevgiyle karşılanıyor.

Hakkari\'de köylüler yıllardır göç etmeyen leyleklere sahip çıkıyor
26.01.2024 - 16:35,
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yıllardır göç etmeyerek elektrik direğindeki yuvalarında yaşamayı sürdüren iki leyleğe köylüler sahip çıkıyor.

İlçedeki Nehil Sazlığı'na yıllar önce gelen sonbaharda göç etmeyerek Köprücük köyünde elektrik direğinin üzerindeki yuvada kalan leylekler, görenlerin dikkatini çekiyor.

Kar ve dondurucu soğuğa rağmen bölgede kalan leyleklerle yakından ilgilenen köy sakinleri, bazen evlerinden getirdikleri yemekle bazen de satın aldıkları balıklarla kuşları besliyor.

Köylüler, her yıl sonbaharda üşümemeleri için yuvalarına saman bıraktıkları leyleklerin göç etmesini istemiyor.

Köy sakinlerinden Lokman Cankurtaran, leyleklerin köyün maskotu haline geldiğini söyledi.

Leylekleri çok sevdiklerini belirten Cankurtaran, "Bu kuşlar 22 yıldır köyümüzde. Kışın sürekli köyümüzdeki derelerde besleniyorlar. Biz de zaman zaman balık ve yiyecek veriyoruz. Önceden yuvaları cami bacasındaydı ama cami yenilenince leylekler yuvalarını biraz ilerdeki elektrik direğine yapmış. Onları elimizden geldiğince korumaya çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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Yüksekova, Hakkari, Hayvanlar, Çevre, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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