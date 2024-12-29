Hakkari\'de Mahsur Kalan Hasta Kurtarıldı

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Hakkari'de köyde mahsur kalan 70 yaşındaki hasta kurtarıldı

HAKKARİ'de 112 Acil Servis ekibi ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan ve göğüs ağrısı şikayeti bulunan Kazım Altan'ı (70) hastaneye yetiştirdi. Karlı ve engebeli yollarda yaşanan kurtarma görevi cep telefonuyla görüntülendi.

Yüksekova ilçesi Gürdere köyünde yaşayan ve göğüs ağrısı şikayeti bulunan Kazım Altan'ın yakınları, önceki gün sabah saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, kış aylarında kar nedeniyle yolu kapanan köylerde hastaların imdadına yetişmek için görev yapan UMKE ile 112 Acil Servis ekibi, adrese sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrası ulaştıkları hasta Kazım Altan'a ilk tedavisini uyguladı. Ardından ekipler, hasta Altan'ı alıp Hakkari Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürdü. Altan'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sağlık ekiplerinin kurtarma görevi cep telefonuyla görüntülendi.