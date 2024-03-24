Hakkari'nin Çukurca ilçesinde düzenlenen nevruz kutlamasında katılımcılar eğlenceli anlar yaşadı.
Kaymakamlık ve belediye tarafından Yeşil Çeşme Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte Kaymakam ve protokol üyeleri nevruz ateşi yaktı.
Demirin dövülmesinden sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Yakılan ateşin üstünden atlayan Kumcu, vatandaşların bayramını kutladı, nevruzun, tarih boyunca önemli bir değere sahip olduğunu söyledi.
Nevruzun yeni bir gün ve diriliş anlamına geldiğini belirten Kumcu, "Nevruz sevgi, kardeşlik, birlik ve beraberlik demektir. Geçmişte zor günler geçiren Çukurca'mızda bu gün bu huzurlu tabloyu görmek hepimizi gururlandırıyor." dedi.
Belediye Başkanı Ensar Dündar da nevruzun baharın habercisi olarak kutladıkları bir bayram olduğunu dile getirdi.
Çeşitli oyunların oynandığı etkinlikte, Hakkari Belediyesi Sanat Topluluğu gösteri sundu, katılımcılar halay çekti.
Son Dakika › Güncel › Hakkari'de Nevruz Kutlaması - Son Dakika
Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu ve eşi Gül Topsakaloğlu, Tekeli Mehmet Akif Ersoy Erkek Kur'an Kursu ve Denizciler Kız Kur'an Kursu öğrencileriyle birlikte iftar yaptı. Kaymakam Topsakaloğlu, çocukların iyi insanlar ve temel değerlerle donanmaları için gayret sarf edildiğini belirtirken, eşi Gül Topsakaloğlu ise gençlerin ilim, ahlak ve maneviyatla yetiştirilmesinin önemine vurgu yaptı.
Aydın'ın Söke ilçesindeki Jandarma ekipleri, Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) tanıtarak, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturdu. Söke İlçe Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele Kısım Amirliği, Karina bölgesinde çalışan kadınları ziyaret ederek, 6284 Sayılı Kanun ve KADES uygulaması hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Ayrıca, kadınların telefonlarına KADES uygulamasını indirerek durumsal farkındalık oluşturmak amacıyla broşür dağıtımı yapıldı.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Sakarya Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek yapılanlar ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, kentin çeşitli noktalarında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. İftar programı öncesinde Erenköylüler Kültür-Sosyal ve Dayanışma Derneği üyeleriyle bir araya gelen Başkan Bakkalcıoğlu, daha sonra Yeni Sanayi Sitesi yönetimi tarafından düzenlenen iftar yemeğine katıldı.
Çıldır İlçe Müdürlüğü tarafından Çıldır İlçe Milli Eğitim müdürü Gürbüz Yıldız başkanlığında, Çıldır Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Çıldır Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin 12. sınıf öğrencileri, sorumlu idareci ve öğretmenleri ile birlikte Kars Kafkas Üniversitesi'ne gezi düzenlendi. Gezi kapsamında üniversitenin fakülteleri gezildi ve öğrencilere üniversite ortamı tanıtıldı.
Kars'ta kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu kapalı köy yollarını açmak için İl Özel İdaresi ekipleri gece gündüz çalışıyor. Kar kaplanları, tipiye rağmen kesintisiz ulaşımı sağlamak için yoğun çaba sarf ediyor. Karla mücadele eden ekipler, ilkbaharda da zorlu kış mesailerini sürdürüyor. Digor ilçesinde çalışan ekipler, vatandaşların mağdur olmaması için 7/24 hazır bekliyor.
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Muş'ta ekipler, kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu Üçevler grup köy yolunun açılması için çalışma yürütüyor. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kentte 10 köy ve 21 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler grup köy yolunda karla mücadele çalışması başlattı. Zorlu coğrafyada çığ riskine rağmen 2 bin 500 rakımlı Derecek Dağı mevkisinde 3 gündür görev yapan ekipler, yolu kısa sürede açmayı hedefliyor.
Bursa'da teravih namazı sonrası cami avlusunda oynayan çocuklara başıboş 'Pitbull' cinsi köpek saldırdı. Köpek saldırısında çocuklardan biri elinden, diğeri kasığından yaralandı.
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