Hakkari\'de Turizm Potansiyeli İçin Çalıştay Düzenlendi

Hakkari'de kentin turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması amacıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından "Turizm Eylem Geliştirme Çalıştayı" düzenlendi.
Öğretmenevi toplantı salonunda, üniversitelerden 10 akademisyen ve sektör temsilcilerinin katımıyla gerçekleştirilen çalıştayda konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, kentin coğrafyası, kültürü ve doğasıyla birçok zenginliği barındırdığını söyledi.
Son dönemde doğa turizminin yaygınlaştığını, şehrin bunun için sayılı yerlerden biri olduğunu belirten Çelik, terör olaylarının bu potansiyelin ortaya çıkmasını engelleyen başlıca neden olduğuna vurgu yaptı.
İldeki Mir Kalesi ile Şemdinli'deki Kelat Sarayı ve çevresinde yakın zamanda kazı çalışmalarına başlanacağını dile getiren Çelik, şunları kaydetti:
"Çok şükür son 5-6 yılda devletimizin milletiyle el ele verip bu zorluğu aştığına hep beraber müşahede ediyoruz. Coğrafyamızın her noktası hem çok güzel hem de çok huzurlu. İnşallah bundan sonra da hep huzur içinde kalacaktır. Turizm ciddi anlamda katma değer üreten, istihdam yaratan bir alan. Hakkari'nin de bu potansiyelini kullanmak için ciddi bir akla ihtiyacımız var. Hem ekonomik anlamda yaşanan sıkıntılara çözüm üretecek hem de coğrafyanın sağladığı nimetlerin boşa gitmesini engelleyecek bir akla ihtiyacımız var. Bu aklın da ancak güç ve el birliğiyle, hedef birliğiyle olacağını düşünüyoruz. Bugün burada bir araya gelmemizdeki amaç da bu."
Kültür ve Turizm İl Müdürü İdris Ağacanoğlu da çalıştayın Vali Çelik'in himayesinde gerçekleştirildiğini, eylem planından somut sonuçlar elde edip ona göre hareket etmeyi planladıklarını ifade etti.
Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilgehan Gülcan ise çalıştayın kapsamı hakkında bilgi verdi.
Hakkari'nin artık turizm anlamında ilgi odağı haline geldiğine işaret eden Gülcan, "Özellikle Kovid salgınından sonra doğaya dayanan turizm türleri tüm dünyada gelişme eğiliminde. Hakkari de bu konuda Türkiye'deki en iyi adreslerden biri." ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından, sosyal medya ve dijital tanıtım, markalaşma ve imaj, hedef pazarlar ve pazarlara erişim, teknik rotalar, macera rekreasyonları, somut olmayan ve somut kültürel miras, kırsal turizm, doğal kaynaklar ve botanik turizmi, sürdürülebilirlik, turist sağlığı ve güvenliği, festival turizmi, gastronomi ile turizm eğitimi konuları ele alındı.
Etkinliğe, Vali Yardımcısı Furkan Berber, Van Kültür Varlıkları Koruma Kurulu Müdürü Necmettin Bayhan, Van Rölöve ve Anıtlar İl Müdürü Mukadder Eren, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.
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