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Hakkari'de usta öğreticilerden şehit ve gazi çocuklarına örgü bebekler - Son Dakika
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Hakkari'de usta öğreticilerden şehit ve gazi çocuklarına örgü bebekler

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki usta öğretici kadınlar, amigurumi tekniğiyle örgü bebekler yaparak şehit ve gazi çocukları ile yetim çocukları sevindiriyor. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki kurslarda görev alan 23 kadın, Sınırdan Sınırların Ötesine Projesi kapsamında bebekler üretiyor. Proje, Kaymakam Mert Kumcu öncülüğünde yürütülüyor ve en kısa zamanda dağıtım yapılacak.

Hakkari\'de usta öğreticilerden şehit ve gazi çocuklarına örgü bebekler
26.12.2023 - 12:14,
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Hakkari'nin Çukurca ilçesinde usta öğretici kadınlar, şehit ve gazi çocukları ile yetim çocuklar için amigurumi tekniğiyle örgü bebekler yapıyor.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki dikiş nakış kurslarındaki usta öğreticiler, çocukların yüzünü güldürmek için mesai harcıyor.

Usta öğreticiler, Kaymakamlıkça uygulanan "Sınırdan Sınırların Ötesine Projesi" kapsamında şehit ve gazi çocukları ile yetim çocuklar için amigurumi tekniğiyle örgü bebekler hazırlıyor.

Halk Eğitimi Müdürü Cumhur Akdemir, kurum bünyesindeki kursta bulunan 23 kadının söz konusu projede görev aldığını söyledi.

Projenin Kaymakam Mert Kumcu öncülüğünde yürütüldüğünü belirten Akdemir, "Bu bebekler şehit ve gazi çocukları ile yetim çocuklara dağıtılmak üzere en kısa zamanda hazırlanacak. Usta öğreticilerimiz bu projede yer alarak amigurumi tekniğiyle bebekler üretiyor. Üretimi en kısa zamanda artırmayı planlıyoruz." dedi.

Usta öğretici Nurdan Koruçi ise "Proje kapsamında bu çalışmayı yapıyoruz. Yaptığımız bebekleri en yakın zamanda paketleyip sahiplerine ulaştıracağız. Biz öğrendik, şimdi öğrencilerimize bu tekniği öğreteceğiz. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha fazla ürün üreteceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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Halk Eğitimi Merkezi, Hakkari, Güncel, Son Dakika

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