Hakkari'de yaralı halde bulunan dağ keçisi tedavi ediliyor.
Kırıkdağ köyü kırsalında yaralı dağ keçisini gören vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğüne bildirdi.
Bölgeye yönlendirilen ekipler, yaralı keçiyi belediye bünyesindeki Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine getirdi.
Yapılan kontrollerde bacağının kırık olduğu tespit edilen dağ keçisinin tedavisine başlandı.
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