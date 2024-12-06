Hakkari\'de Yeni Stadyum İncelemesi

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Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, stat yapılması planlanan alanda incelemelerde bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Çelik, stat projesinin uygulanacağı Gupsi mevkisine gitti.

Burada inceleme yapan Çelik, stat, tribün, soyunma bölümleri ve koşu pistinin yer alacağı proje hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Çelik'e ziyaretinde, Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım eşlik etti.