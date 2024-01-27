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Hakkari'de Yoğun Kar Yağışı: Evler ve Araçlar Karla Kaplandı - Son Dakika
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Hakkari'de Yoğun Kar Yağışı: Evler ve Araçlar Karla Kaplandı

Hakkari ve ilçelerinde yoğun yağış sonucu tek katlı evler ve araçlar karla kaplandı. Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aştığı Yüksekova ilçesinde vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken kar yığınlarını temizlemeye çalıştı. Belediye ekipleri de kent merkezinde karla mücadele çalışması başlattı. Sürücüler ise kar altında kalan araçlarını çıkarmakta zorlandı.

Hakkari\'de Yoğun Kar Yağışı: Evler ve Araçlar Karla Kaplandı
27.01.2024 - 11:47,
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Hakkari'de yoğun yağış nedeniyle tek katlı ev ve araçlar karla kaplandı, sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.

Hakkari ve ilçelerinde kar, hayatı olumsuz etkiledi.

Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aştığı Yüksekova ilçesinde, tek katlı evler ve arabalar karla kaplandı.

Vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken kar yığınlarını temizledi, sürücüler de kar altında kalan araçlarını çıkarmaya çalıştı.

Kar kalınlığının yarım metreyi geçtiği kent merkezinde de belediye ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.

Ekipler, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Esnaf Ali Altan, yoğun kar yağışının ilçede hayatı olumsuz etkilediğini söyledi.

İş yerinin önünde biriken karı temizlemeye çalıştığını belirten Altan, "Bazı yerlerde kar kalınlığı 2 metreye kadar ulaşmış. Her yer karla kaplanmış." dedi.

Hamit Kurt ise "Arabamız karın içinde kaldı. Aracın üzerinde yarım metre kar var. Geçen seneye oranla bu yıl çok fazla kar yağdı." diye konuştu.

Kaynak: AA
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