Hakkari\'deki Alp Disiplini Yarışları Sporcuları Ağırladı

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen Alp Disiplini 1. ayak yarışlarına ev sahipliği yapan Hakkari'deki Merga Bütan Kayak Merkezi, farklı illerden gelen sporcularla şenlendi.
Son zamanlarda önemli organizasyonların düzenlendiği Hakkari, Alp Disiplini 1. ayak yarışları için kente gelen yaklaşık 200 sporcu ve antrenörü ağırladı.
Federasyon tarafından 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde organize edilen yarışlarda telesiyejle 3 bin rakımdaki piste çıkan sporcular, yaklaşık 2 metre karın bulunduğu bölgede eşsiz manzaraya karşı yarışma imkanı buldu.
Derece için mücadele eden sporcular, kentin doğasına ve kristal yapıdaki kar örtüsüne hayran kaldı.
Türkiye Kayak Federasyonu Başkan Ali Oto, AA muhabirine, kentin bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapmaya layık bir yer olduğunu söyledi.
Kayak merkezinde Avrupa standartlarında pistlerin bulunduğunu aktaran Oto, şunları kaydetti:
"Birçok kafile var burada. İnşallah uluslararası bir organizasyon da kısmet olur ve burada yaparız. Avrupa'nın bütün yerlerinde yarışlara gidiyoruz. Burası uluslararası yarışma yapılacak kapasitenin çok üstünde. Hakkari denince ücra bir yer olarak düşünülebilir ama hava yolu imkanı da var. Ulaşım kolay. Türkiye'deki kayakseverleri buraya bekliyoruz. Ben de kayak yaptım. Pist gerçekten çok iyi. Harika bir ambiyans var. İnsanlar çok iyi. Herkes yardımcı olmaya çalışıyor. Herkesi buradan kente bakmaya davet ediyorum. Manzara çok güzel."
Tunceli'den gelen antrenör Ferdi Genç ise Hakkari'nin ilk kez böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptığını dile getirdi.
Kayak için en önemli şeyin kar örtüsü olduğunu vurgulayan Genç, "Şu an burada kar çok iyi düzeyde. İmkanlar çok iyi. Pistler harika. Valilik, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz, tesis çalışanları, halkımız çok misafirperver. Sporcularımız da mutlu oldu. Herkese teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.
Kayseri'den gelen Sueda Sultan Evci de kenti çok beğendiklerini ve yarıştıkları pistlerin çok iyi olduğunu anlattı.
Ekipçe yarışa hazırlıklı geldiklerini anlatan Evci, "Kayak merkezinden çok memnun kaldık. Heyecanlıyız. Biz Kayseri'de yapay karda çalışıyoruz. Buradaki pisti çok beğendik. Buradan çok memnun kaldık. Organizasyon gayet güzel olmuş. Çok fazla katılımcı var. İnşallah herkes için güzel bir yarış olur." diye konuştu.
İstanbul'dan gelen Buse Akar ise "Buraya ilk defa geliyorum. Karın bu kadar fazla olması güzel bir avantaj. Doğal karda kaymak çok keyifli. İnsanlar çok sevecen. Çok misafirperverler. Burası Alplere benziyor. Dağları benim çok hoşuma gitti. Bu kadar kişinin gelmesi organizasyonun önemini ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.
Organizasyon, bugün yapılacak yarışlarla sona erecek.
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