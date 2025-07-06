Hakkari\'den Ödüllü Kadın Kooperatifi

Hakkari'de yaptıkları üretimle Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması'nda ödüle layık görülen Lilyana Kadın Kooperatifi üyeleri, hem kırsaldaki kadınlardan aldıkları ürünleri hem de açtıkları işletmede hazırladıkları yöresel lezzetleri tüketiciyle buluşturuyor.

Kentte 2022'de güç birliği yapan 10 kadın tarafından kurulan Lilyana Kadın Kooperatifi, kooperatif kültürünün yaygınlaşması, kadınların ürünlerinin değerlendirilmesi ve daha çok kadının ekonomik kazanç elde etmesi için faaliyetlerini sürdürüyor.

Kooperatif bünyesinde İş Geliştirme Merkezi'nde iki bölümden oluşan atölye açan kadınlar, köy ve mahallelerdeki kadınlardan aldıkları organik sebze ve meyvelerin bir kısmını kurutarak, bir kısmını da turşu, kahvaltılık sos, reçel ve marmelat gibi ürünlere dönüştürerek satışa sundu.

Kırsalda yaşayan kadınların yaylalarda topladığı kari, lüşe, catır ve çorin gibi şifalı otları da kurutup paketleyen kooperatif üyeleri, geçen yıl kent merkezinde "mutfak" adıyla açtıkları işletmeye Ticaret Bakanlığının verdiği hibe desteğiyle malzeme temin etti.

Burada yetiştirdikleri aşçılarla hazırladıkları yöresel yemekleri tüketiciyle buluşturan kadınlar, bu çalışmaları sayesinde şubatta düzenlenen Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması'nda "kadın kooperatifi" kategorisinde birincilik ödülü aldı.

Hakkari Belediyesi ile imzaladıkları protokolle Belediye Halk Pazarı'nda 25 girişimci kadın için iş yeri tahsis edilmesini sağlayan üyeler, pazarda oluşturulan ortak alanda il ve ilçelerdeki kooperatif üyelerinin ürünlerini satışa sunuyor.

Yarışmadan kazandıkları para ödülünün bir kısmıyla Kırıkdağ köyünde sera kurarak sebze yetiştirmeyi planlayan kadınlar, üretmek isteyen diğer kadınlara da yeni istihdam alanı açmayı hedefliyor.

"Yarışma sayesinde diğer kadınlarla tanışma ve işbirliği yapma fırsatı bulduk"

Lilyana Kadın Kooperatifi Başkanı Ümmühan Keskin, AA muhabirine, kooperatifin 2022'de kurulmasının ardından ürünler için marka tescili aldıklarını söyledi.

Tescil sürecinden sonra üyelerle iyi işlere imza atmaya başladıklarını belirten Keskin, "Bir atölyenin açılışını gerçekleştirdikten sonra Ticaret Bakanlığından aldığımız destekle ikinci atölyemizi, yani mutfak bölümünü açtık. Mutfak atölyesi, kentteki kadın istihdamına destek veren üretim odaklı işletmelerden biridir. Geçen yıl Halkbank'ın yarışmasına ekip olarak katılmaya karar verdik. Açıkçası birincilik beklemediğimiz bir yarışmaydı çünkü 4 bin başvuru vardı. Başvurularda Türkiye'nin en iyi kadın kooperatifleri yer alıyordu." diye konuştu.

Yarışma sayesinde diğer girişimci kadınlarla tanışma ve işbirliği yapma fırsatı bulduklarını ifade eden Keskin, 17 Şubat'ta düzenlenen törende birinci olduklarını dile getirdi.

Ödül almaktan büyük mutluluk duyduklarını vurgulayan Keskin, şunları kaydetti:

"Bu bir ekip işiydi. Ödül kooperatifte çok büyük bir etki yarattı. Aramızdaki sinerjiyi yükseltti, diyaloglarımız farklı bir noktaya geldi. Mutfak alanında iyileştirmeler yaptık. Orada yöresel yemekler yapılıyor. Bölgeye özgü endemik bitkilerin yemeklerini yapıp tanıtıyoruz. Türk mutfağına ait yemekler de yapıyoruz. Mesleki eğitim öğrencilerimiz de var. Yemek dışında da salamuralıklarımızı, marmelatlarımızı, reçellerimizi paketleyip satıyoruz. Yerli ve yabancı turist ağırlıyoruz. Onlara hem yöresel yemekleri anlatıyoruz hem de yemekte kullandığımız otların satışını yapıyoruz."

"Ürettikçe güçleniyoruz"

Köylerdeki kadınların ürettiklerini pazara ulaştırdıklarını ve aldıkları ödülün yarısıyla sera kuracaklarını dile getiren Keskin, şu ifadeleri kullandı:

" Şemdinli'de kurutulan üzümlerimiz, üniversiteye hazırlanan kızların kuruttuğu elmalar var. Bölgeye özgü kurutulmuş elma reçelimiz var. Köylerde arıcılık yapan kadınlarımızın elde ettiği balı ve diğer ürünlerini satıyoruz. Dağ kekiğimiz, kari otu, kurutulmuş meyve ve sebzeler, nohut, bal, susam, tahin ve sumak var. Yörenin tamamını anlatan bir ürün çeşitliliği var burada. Daha önce çalıştığımız kadın sayısı 50 iken aldığımız ödülden sonra bu sayı 200'e yaklaştı. Üretim yapan birçok kadın bizimle iletişime geçti."

Kurmayı planladıkları serada ilk etapta İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün belirlediği ürünleri yetiştireceklerini anlatan Keskin, "Kooperatifçilik birlikte güçlenme adına çok iyi bir çalışma sistemidir. Kooperatifçilikte çok fazla emek var. Ürettikçe güçleniyoruz." dedi.

"Türkiye'nin birçok yerine ürün gönderiyoruz"

Geçen yıl kooperatife üye olan mimar Nurcan Adıyaman ise "Doğanın bize verdiği bütün ürünleri kadınlarla paketleyip üretimini yapıyoruz. Türkiye'nin birçok yerine ürün gönderiyoruz. Atatürk Orman Çiftliğine göndermek üzere zahter, sumak ve yöreye ait kurutulmuş elma reçelimizi hazırlıyoruz. Şu an paketleme sürecindeyiz. Çok yakında ürünlerimizi teslim edeceğiz. Üye olduktan sonra kadınların birlikte daha verimli, daha güzel işler başarabildiğini gördüm." ifadelerini kullandı.