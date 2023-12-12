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Hakkari Derecik'te devlet destekleriyle 120 sera açıldı - Son Dakika
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Hakkari Derecik'te devlet destekleriyle 120 sera açıldı

Hakkari'nin Derecik ilçesinde son 5 yılda devlet destekleriyle 120 sera açıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden ziraat mühendisi Mahmut Kaplan, Derecik'in seracılık merkezi haline geldiğini belirtti. Seracılık ve gübrecilik konusunda eğitimler de verildiği ifade edildi.

12.12.2023 - 10:04,
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HAKKARİ'de terörden temizlenen ve 2018'de ilçe statüsüne kavuşan 25 bin nüfuslu Derecik'te, son 5 yılda devlet destekleri ile 120 sera açıldı. 1000 ton sebzenin yetiştirildiği, yılda 2 kez ürün alınan seralara ilişkin konuşan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden ziraat mühendisi Mahmut Kaplan, "Derecik, şimdiden seracılık merkezi haline geldi. Burada yaşayanlara ayrıca seracılık ve gübrecilik konusunda eğitimler de veriyoruz. Herkes çok memnun" dedi.

Daha önce belde olarak bağlı bulunduğu Şemdinli'ye 65, il merkezine 200 kilometre uzaklıktaki Derecik, 2018'de Bakanlık Kurulu kararı ile ilçe oldu. Daha önce sık sık terör olayları ile gündeme gelen, Irak sınırına sıfır noktadaki 1450 rakımlı ilçe, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce terörden temizlenince hızla gelişmeye başladı. Bölgedeki huzur ortamı ile özellikle tarım ve hayvancılık faaliyetleri hız kazandı. İlçe Tarım Orman Müdürlüğü yetkililerinin yönlendirmesi ile birçok kişi destek alıp, seracılığa başladı. Derecik'te Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın sağladığı destekle kurulan 9 sera, aradan geçen 5 yılda 120'ye ulaştı.Derecik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde çalışan ziraat mühendisi Mahmut Kaplan, 30 dönüme kurulan bu seralarda yılda 2 kez ürün alındığını söyledi. Kaplan, 2023'te seralarda bin ton sebze yetiştirildiğini ve çiftçilerin bu ürünlerinin büyük bölümünü askeri üs bölgeleri ile Van ve Hakkari'de satarak para kazandıklarını anlattı.

'SERACILIK VE GÜBRECİLİK KONUSUNDA EĞİTİM VERİYORUZ'

Her biri 255 metrekare olan bir seranın çiftçiye 80-90 bin lira arası para kazandırdığını belirten Kaplan, "Terör saldırıları nedeniyle bölgede yaşayan insanlarımızın büyük bölümü sadece güvenlik koruculuğu yaparak ailesini geçindiriyordu. Ancak güven ve huzur ortamının sağlanması ile ilçede yaşayanların ek gelir kazanmalarını sağlamak amacıyla çalışma yaptık. ve iklim koşullarının uygun olduğu bölgede seracılık yapabiliriz diye düşündük. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı ile 9 tane sera açtık. 9 serada çok güzel verim aldık ve bu sayı kısa sürede 120'ye ulaştı. Bakanlığımızın destekleriyle ilçedeki seracılığı daha da yaygınlaştırmak ve geliştirmek istiyoruz. Derecik, şimdiden seracılık merkezi haline geldi. Burada yaşayanlara ayrıca seracılık ve gübrecilik konusunda eğitimler de veriyoruz. Herkes çok memnun" dedi.

'İYİ BİR GELİR ELDE EDİYORUZ'

Destekle seracılık yapmaya başlayan Serhat Can ise "2 yıldır çiftçilik yapıyorum. 1 serayla başlamıştık. Şimdi sayıyı 2'ye çıkardık ve bu işi çok sevdim. Severek bu işi yaptığım için de çok güzel gelir elde ediyorum. Bu arada eğitim de alıyoruz. Daha önce ilçede birkaç tane sera vardı. Şimdi bu sayı 120'ye ulaştı ve herkes tarıma yöneliyor. İleriki zamanlarda çok daha iyi noktalara ulaşacağımızı düşünüyorum. İyi bir gelir elde ediyoruz. Yetkililere teşekkür ediyoruz" diye konuştu. (DHA)

Hakkari Derecik\'te devlet destekleriyle 120 sera açıldı
Kaynak: DHA
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Hisarcık, Hakkari, Tarım, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Hakkari Derecik'te devlet destekleriyle 120 sera açıldı - Son Dakika
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