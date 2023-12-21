Hakkari Devlet Hastanesi\'nde deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi

Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan deprem ve yangın tatbikatı gerçeği aratmadı.

2023 yılı Hastane Afet ve Acil Durum Planları Uygulama Yönetmeliği kapsamında masa başı ve saha tatbikatı gerçekleştirildi.

AFAD, VEDAŞ, UMKE, 112 Acil Sağlık, İl Emniyet Müdürlüğü ve Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı tatbikatta, deprem ve yangın esnası ile sonrasında yapılması gerekenler, yangına müdahale şekilleri ve yaralıları kurtarma teknikleri ele alındı.

Tatbikatta, senaryo gereği depremle binanın bir bölümünün çökmesi ve yangın çıkmasıyla olay yerine ekipler sevk edildi, yönetim merkezi ve sahra hastanesi kuruldu.

Polis ekipleri bölgede güvenlik aldıktan sonra, binaya giren AFAD, itfaiye, UMKE ekipleri, deprem sonrası yangından etkilenen kişileri kurtardı.

Yaralılar, sahra hastanesindeki müdahalelerinin ardından ambulanslarla sağlık kuruluşlarına gönderildi.

Hakkari Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doktor Serhan Arman, gazetecilere, senaryo gereği 2 depremin yaşandığını ve hizmet binalarında ciddi hasarın meydana geldiği söyledi.

Birinci depremde 3 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Arman, şöyle konuştu:

"İkinci depremden sonra hastanemiz Yeni Doğan Ünitesi'nde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. 2 bebeğimiz tahliye edildi. Hastanemizde deprem sonrasında 69 kişi tedavi edildi. Depremde hayatını kaybeden 20 kişi hastanemize getirildi. Diyaliz Merkezi'nde tedavi gören 7 hastamız farklı hastanelere sevk edildi. Başta Sayın Valimiz ve İl Sağlık Müdürümüz ve ekiplere teşekkür ederiz."