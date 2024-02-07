Hakkari, kış sporlarının önemli merkezlerinden biri olma yolunda ilerliyor

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Son yıllarda hayata geçirilen yatırımlarla yaşam standartlarının artırıldığı Hakkari, yüksek rakımlı dağları ve uzun süre yerde kalan kar örtüsüyle kış sporlarının en önemli merkezlerinden biri olma yolunda ilerliyor.

Huzur ve güven ortamının sağlanması, bakanlıklar, Valilik ve ilgili kurumlar tarafından hayata geçirilen yatırımlarla kabuğunu kıran kent, yazın doğal güzellikleri, bakir alanları, kışın da Merga Bütan Kayak Merkezi ile turizmdeki gelişimini sürdürüyor.

Son yıllarda yerli ve yabancı yüzlerce dağcıyı, binlerce doğa ve kayakseveri ağırlayan Hakkari, coğrafi yapısı ve uzun süre yerde kalan kar örtüsüyle kayak alanında önemli organizasyonlara ev sahipliği yapıyor.

Geçen yıl Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası, bu yıl sezon başında Kayaklı Koşu Milli Takımı eleme kampı ve Türkiye Kayaklı Koşu Eleme Yarışmalarının yapıldığı kentte, yarın da Türkiye Kayak Federasyonu tarafından 2 bin 800 rakımdaki Merga Bütan Kayak Merkezi'nde Alp Disiplini Türkiye Şampiyonası'nın 1. etabı başlayacak.

Farklı illerden yaklaşık 200 sporcu ve antrenöre ev sahipliği yapacak olan Hakkari'de, 10-11 Şubat'ta da Valilik ve Belediye tarafından 5. Kar Festivali gerçekleştirilecek.

"Amacımız çocuklarımızın yarınlara daha güzel bakabilmeleri"

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin İran ve Irak sınırında zorlu bir coğrafyaya sahip olduğunu söyledi.

Devlet ve millet el ele vererek bölgede yıllarca yaşanan sorunların üstesinden gelindiğini belirten Çelik, "Daha önceleri sıklıkla terör olaylarıyla anılan şehrimizde şu anda sportif aktivitelerin, kültürel, sosyal faaliyetlerin, gündelik yaşamın daha iyi akmasını sağlayan alt ve üst yapı yatırımlarının kentin tüm sathına yaygınlaştırılması, tarımsal üretimin artırılması için el birliğiyle ciddi bir mücadelenin içindeyiz. Bu çok önemli. Bunu hep birlikte başaracağız. Pençe-Kilit operasyonları sonrasında çok şükür ilimiz için de huzur ve güven ortamı oluştu. Asayiş olaylarında da ciddi bir düşüş var." diye konuştu.

Bunun sonucu olarak sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin artması için federasyonlarla iş birliği içinde olduklarını dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

"Kayak merkezinde 2 metreyi aşkın kar bizim için büyük avantaj. Alp disiplini için Merga Bütan Kayak Merkezimiz inanılmaz güzel. Orada yarından itibaren Alp Disiplini Türkiye Şampiyonası'nın 1. etabı yapılacak. Daha önce Yüksekova'da kuzey disiplininde de şampiyona yapmıştık. Şimdi de burada Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağız. 15 ilden 200'ye yakın sporcu ve antrenörümüzü ağırlayacağız. Pistlerimiz hazır. Sporcuları ilimize bekliyoruz. Bütün bunların temel amacı ilimizdeki gençlerimizin, çocuklarımızın yarınlara daha güzel, umutla bakabilmeleri, her birinin iyi bir sporcu, iyi bir insan, iyi bir eğitim almış donanıma sahip bilim insanı olması, hayatın her alanına dokunabilecek hizmetler üretmesi. Bu etkinlikten hemen sonra düzenleyeceğimiz kar festivaliyle de bu ambiyansı büyüteceğiz. VakıfBank'ın sponsorluğunda çeşitli aktiviteler gerçekleştirilecek. Herkesi buraya bekliyoruz."

Kayak merkezindeki otelde doluluk yüzde 80'e ulaştı

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım da konaklama sorununu gidermek için inşa ettikleri 120 yataklı otelde doluluğun yüzde 80'e ulaştığını belirtti.

Merga Bütan Kayak Merkezi'nin bölgenin en donanımlı kış sporları merkezlerinden biri olduğunu aktaran Yıldırım, "Hakkari artık kış sporlarının en gözde merkezlerinden birisi." ifadelerini kullandı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Naci Ertunç ise bölgede kayak sezonunun erken açıldığını belirterek, "Vatandaşlar kayak merkezine gelerek eğleniyor. Biz de bölgemizi tanıtmak için etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Yarın burada önemli bir organizasyon var. Bu demek oluyor ki Hakkari turizme ve spor camiasına açılıyor." dedi.

İstanbul'dan gelip merkezdeki otelde konaklayan Gökhan Günay, bölgeye ilk kez geldiğini vurgulayarak, "Burası gelecek yıllarda adından daha çok söz ettirecek. Hakkari, el değmemiş doğasıyla muazzam bir yer. İnsanların gelip buraları görmesini istiyorum. Kayak merkezi çok iyi. Festivalde buradayım. Sabırsızlıkla bekliyorum." diye konuştu.