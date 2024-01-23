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Hakkari Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, AA'nın 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı - Son Dakika
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Hakkari Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, AA'nın 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı

Hakkari Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı. Yılmaz, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceledi ve seçim yaptı. Özellikle Gazze ve deprem kategorilerindeki fotoğraflardan etkilendiğini belirten Yılmaz, diğer kategorilerdeki fotoğrafların da çok güzel olduğunu ifade etti.

Hakkari Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, AA\'nın \'Yılın Kareleri 2023\' oylamasına katıldı
23.01.2024 - 12:16,
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Hakkari Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Yılmaz, makamında, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Deprem: Umut" kategorisinde Murat Şengül'ün "Hoş geldin" adlı karesine oy veren Yılmaz, Gazze: Kanıt" kategorisinde Belal Khaled'in imzasını taşıyan "Haykırış" isimli fotoğrafını seçti.

Çevre-Yaşam'da Sayim Harmancı'nın "Dağlar arasında" adlı fotoğrafını tercih eden Yılmaz, haberde Murat Kula'nın " Filistin'e destek" ve spor kategorisinde Sergei Gapon'un "Sahada isyan" fotoğrafını oyladı.

Yılmaz, AA'nın geleneksel hale getirdiği fotoğraf yarışmasını takip ettiğini, yarışmada birbirinden etkileyici karelerin olduğunu belirtti.

Fotoğrafları incelerken Gazze ve deprem kategorilerindeki fotoğraflardan çok etkilendiğini aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"İnşallah Gazze'deki kan, gözyaşı ve zulüm en kısa sürede biter. Rabbim Gazze'deki, Filistin'deki kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Diğer kategorilerdeki fotoğraflar da çok güzeldi. Özenle seçilmiş, her biri ayrı ayrı güzel kareler. Biz de bu fotoğraflar arasından seçim yaptık. Özellikle Hakkari'mizde çekilmiş olan fotoğrafı çok beğendim. Böyle bir görüntüyü başka bir coğrafyada görmek zor. Onun için çok kıymetli bir çalışma. Sadece buraya ait olduğu için değil, güzel bir kare olduğu için oyladım. Emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ederim."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Hakkari Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, AA'nın 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı - Son Dakika
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