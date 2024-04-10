Hakkari Valisi Çelik, Hakkarili vatandaşlar ile bayram sevincini paylaştı.

7. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na 600'den fazla işletme kayıt yaptırdı

Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenecek olan 7. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na 200'den fazla Fortune 500 şirketi ve sektör liderleri de dahil olmak üzere 600'den fazla işletme kayıt yaptırdı. Fuar için 240.000 metrekareden büyük bir sergi alanı rezerve edildi. CIIE, geçtiğimiz altı yıl boyunca denizaşırı işletmeleri çekerek yeni ürün, teknoloji ve hizmetlerin piyasaya sürülmesini sağlamıştır.