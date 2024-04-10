Hakkari Valisi Çelik, Hakkarili vatandaşlar ile bayram sevincini paylaştı.
Hakkarili vatandaşlarla Ulu Cami'de bayram namazı kılan Çelik ardından, bayramlaşarak bayram sevinçlerine ortak oldu.
Vatandaşlarla sohbet eden Çelik, "Dağların, sevgi, saygı ve hoşgörünün şehri Hakkari'de bayramlaşmanın, bayrama kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Büyüğünden küçüğüne kadar tüm hemşerilerimizin bayramını kutluyorum." dedi.
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Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayram namazı sonrası vatandaşlarla bayramlaşma etkinliği düzenledi. Vatandaşlar, belediyenin eski bayramlaşma geleneklerini devam ettirmesinden memnuniyetlerini dile getirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, milli elektrikli trenin 3'üncü setinin de kullanılmaya başlandığını belirterek, "2030 yılına kadar toplam 56 setimiz vatandaşlarımıza hizmet vermek üzere yola çıkacak." ifadesini kullandı. Uraloğlu, Türkiye'nin demir yolu araçlarının üretiminde, teknolojiyi tasarlayan, üreten ve geliştiren ülke konumuna yükseldiğini bildirdi.
Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenecek olan 7. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na 200'den fazla Fortune 500 şirketi ve sektör liderleri de dahil olmak üzere 600'den fazla işletme kayıt yaptırdı. Fuar için 240.000 metrekareden büyük bir sergi alanı rezerve edildi. CIIE, geçtiğimiz altı yıl boyunca denizaşırı işletmeleri çekerek yeni ürün, teknoloji ve hizmetlerin piyasaya sürülmesini sağlamıştır.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti'deki kurultay sürecini değerlendirerek, çoklu adayların bölünmeleri beraberinde getireceğini söyledi. Bahçeli, Meral Akşener'in ayrışma kararından vazgeçerek partinin başında kalmasını ve proje sahibi arkadaşların da onunla beraber aday olmayı düşünerek Türkiye'nin meselelerine odaklanmasını istedi. Bahçeli, Türk siyasi hayatında önemli bir örnek olan 6'lı Masa'ya atıfta bulunarak, siyasi partilerin birlikte kalması gerektiğini vurguladı.
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