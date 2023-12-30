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Hakkari-Van kara yolu heyelan sonrası kontrollü olarak ulaşıma açıldı - Son Dakika
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Hakkari-Van kara yolu heyelan sonrası kontrollü olarak ulaşıma açıldı

Hakkari'de meydana gelen heyelan sonucu ulaşıma kapanan Yüksekova-Van kara yolu, yapılan çalışmaların ardından kontrollü olarak trafiğe açıldı. Heyelan riski devam ettiği için alternatif yol çalışmaları ise sürdürülüyor.

30.12.2023 - 13:29,
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HAKKARİ'de heyelan sonrası ulaşıma kapanan Yüksekova- Van kara yolu, kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Bölgede, heyelan riski nedeniyle alternatif yol çalışmaları yapılıyor.

Hakkari-Van kara yolu Yeni köprü mevkisinde, dün sabah, heyelan meydana geldi. Yağış nedeniyle yamaçlardan kopan kaya ve toprak yığınları, içinde 3 kişinin olduğu seyir halindeki 27 KJ 574 plakalı kamyonetin üzerine düştü. Araçtaki Kemal Can, Şemsettin Çiftçi ve Selahattin Kaya yaralandı. Yaralılar, Hakkari Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından dün taburcu edildi. Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri ise bölgede çalışmalara başladı. Yoldaki temizleme çalışmalarına İl Özel İdare Müdürlüğü de destek verirken, gece boyunca VEDAŞ ekipleri de aydınlatma yaptı. 25 personelle, 10 araçla yapılan ve 12 saat süren çalışmalar sonucu, yüzlerce ton ağırlığındaki kaya ve toprak yığınlarının temizlendiği kara yolu, kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Bölgede halen devam eden heyelan riski nedeniyle başlatılan alternatif yol çalışmaları ise sürdürülüyor. (DHA)

Hakkari-Van kara yolu heyelan sonrası kontrollü olarak ulaşıma açıldı
Kaynak: DHA
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