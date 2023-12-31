Hakkari Yüksekova\'da 4.4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, kısa süreli paniğe neden olurken, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı belirtildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 19.37'de merkez üssü Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 7 kilometre derinlikte olan deprem Hakkari ve yakın çevresinden de hissedildi. Kısa süreli panik yaşayan bazı vatandaşlar evlerinden çıktı. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. (DHA)