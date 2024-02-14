Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Gençlik Merkezi gönüllülerince, sıra gecesi etkinliği düzenlendi.
Gençlik merkezinde yapılan programda üniversite öğrencileri şarkılar seslendirdi.
Merkezi Müdürü İlhan Yılmaz, gazetecilere, gençlik merkezinde çalışarak üniversiteyi kazanan öğrencilerin güzel bir etkinlik düzenlediğini söyledi.
Kendilerini yalnız bırakmayan davetlilere teşekkür eden Yılmaz, şunları kaydetti:
"Kurumlarımızın desteği devam ettiği sürece daha güzel çalışmalar yapacağız. Sayın Valimiz de her zaman gençlerin yanında olduğunu belirtti. Bu konu da destekleri çok büyük. Sayın Bakanımıza da Yüksekova'ya verdikleri hizmetler ve desteklerden dolayı teşekkür ediyorum."
Programa, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sami Keskin, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Atilla Yiğit, AK Parti Yüksekova Belediye Başkan adayı Fatih Arslan, AK Parti Büyükçiftlik Belediye Başkan adayı Çayan Çiçek ve gençler katıldı.
Son Dakika › Güncel › Hakkari Yüksekova'da Gençlik Merkezi'nde Sıra Gecesi Düzenlendi - Son Dakika
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